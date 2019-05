David Akintola sørget for trøndernes andre strake seier da han kneet inn 1-0 mot Brann i sluttminuttene.

Opp til Molde og Odd på tabelltopp er det ti poeng, men veien er adskillig kortere til medaljeplassen – til tross for at Rosenborg tar ferie på ellevteplass.

Bodø/Glimt, Vålerenga, Brann og Kristiansund ligger alle fem poeng foran.

Pål André Helland, som hadde den målgivende pasningen på vinnermålet, vil imidlertid ikke se for langt frem.

– Mange sier at dere ikke er å regne med i tittelkampen, hva har du å si til dem?

– De har helt riktig. Alt annet enn konkurs og nedrykk er en bonus, så vi jobber deretter, svarer Helland spøkefullt.

– Kan aldri avskrive Rosenborg

Hos Eirik Horneland har pipen en annen lyd når han får spørsmål om Rosenborg blir å regne med i fortsettelsen av sesongen.

– Rosenborg er alltid å regne med. Rosenborg kan du aldri avskrive, slår han fast.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen går langt i å avskrive at Rosenborg kan blande seg inn i gullkampen etter ferien.

– Da må de heve seg mange hakk spillemessig. Med det forspranget Odd og Molde har, kan de ikke tape mange flere kamper denne sesongen, påpeker Mathisen.

– Det som er et realistisk mål for RBK i 2019 etter denne starten, er medalje. Luken opp dit er ikke avskrekkende. Men jeg tror ikke at det er noe stort fokus hos Horneland nå, for han må først og fremst få laget til å fungere både defensivt og offensivt. Spesielt offensivt er det veldig langt unna der det burde ha vært, fortsetter han.

Vil ikke friskmelde Rosenborg

TV 2s fotballekspert vil på ingen måte friskmelde trønderne, en sterk seier i Bergen til tross.

– Et velspillende Rosenborg hadde vært en klar gullkandidat selv om de lå en del poeng bak, men jeg tviler veldig på at denne Rosenborg-utgaven plutselig løser alt de har av utfordringer i løpet av et par uker, sier den tidligere Start-profilen.

Dette er første gang denne sesongen at den regjerende mesteren vinner to seriekamper på rad. Det var også første gang Rosenborg holdt nullen i en bortekamp. Det smaker nok godt for Horneland, som har vært under hardt press etter den elendige sesongstarten.

Haugesunderen hevder imidlertid at alt støyet ikke har gått inn på ham.

– Nei, det gjør ikke det. Jeg er trygg på den prosessen vi står i, er trygg på meg selv og trygg på at RBK kommer til å levere inn i fremtiden. Vi har slitt litt, men det er en del av bransjen og den jobben jeg står i, påpeker Horneland.