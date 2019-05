Finland kom til VM med et ungt mannskap og mange debutanter. Laget var mer eller mindre nederlagsdømt foran mesterskaet, men gjorde alle dystre spådommer til skamme.

Verdensmesterne kan først og fremst takke sin 33 år gamle kaptein Marko Anttila for suksessen. Han avgjorde både semifinalen og finalen-

På veien mot gullet ble både regjerende mester Sverige og storfavorittene Russland og Canada slått.

Tung finsk start

Finland kom under i åpningsperioden i søndagens finale, men Anttilas scoringer tidlig i annen og tredje periode ble avgjørende. Harri Pesonen satte 3-1-målet da Canada presset på for utligning mot slutten av kampen med litt over fire minutter igjen av ordinær tid.

Canadierne kunne tatt sitt 27. VM-gull og tangert Russland/Sovjet, mens finnene gjentok bedriften fra åtte år tilbake.

Finland og Canada spilte åpningskampen i VM 10. mai. Den gang vant finnene 3-1. 18-åringen Kaapo Kakko sto da for to av målene. Canada har siden det tapet ikke gått på flere.

Misset straffe

Finnene hadde muligheten til å ta ledelsen tidlig da laget fikk tildelt straffe. Straffe i ishockey er imidlertid aldri lett, og den unge backen Oliwer Kaski mislyktes mot den canadiske målvakten Matt Murray.

Canada gikk opp i ledelsen halvveis inn i åpningsperioden da Golden Knights-backen Shea Theodore utnyttet en spillevending. Han kom i stort fart inn i sonen og fintet ut det som var av finske spillere før han satte pucken i nettaket.

Den finske målvakt Kevin Lankinen var sjanseløs på skuddet, men etter det stengte 24-åringen buret sitt fullstendig.

Tidlig i midtperioden var lagene like langt. Finnenes rutinerte og storvokste kapteinen Marko Anttila (203 cm) tok selv ansvar. Spilleren som ordnet forlengning mot Sverige, og som ble matchvinner i semifinalen mot Russland, fikk stå alene og sette en kjapp ispuck i mål.

Aggressive

Finnene var utrolig aggressive i midtperioden. Lagets unge spillere utnyttet sin gode skøyteferdigheter og presset til tider Canada voldsomt. Noen ganger holdt derimot iveren på å ta overhånd. Det ble ofte lange bytter da canadierne var på offensiven.

Omtrent på samme tidspunkt i tredjeperioden som Anttila til igjen og dundret pucken i mål bak Canadas målvakt.

Canadas trener Alain Vigneault sliter i finaler. Han ledet både Vancouver Canucks og New York Rangers til Stanley Cup-finaler, men uten å vinne.

Det har vært små marginer i årets VM. Canada var få tidels sekund unna å bli slått ut av Sveits i kvartfinalen. Finnene på sin side hadde marginene på sin side både i kvartfinalen mot de regjerende mesterne Sverige og i semifinalen mot Russland.

