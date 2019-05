Akintola senket Brann med sen scoring

Mathisen: – Horneland er nok godt fornøyd

– Helland har en fantastisk venstrefot, og den viser han frem når Rosenborg avgjør kampen. Defensivt var dette mye mer solid enn tidligere denne sesongen, og selv om det offensivt er veldig mye å gå på spillemessig, er det ingen i Trondheim som bryr seg om det i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han tror seieren smaker godt for hardt pressede Horneland.

– Han er nok godt fornøyd med hvordan RBK så ut som lag. For om han skal få RBK til å fungere, er han helt avhengig av at kollektivet fungerer langt bedre enn det har gjort. At RBK vinner mot et Brann i form, er veldig sterkt, roser TV 2s fotballekspert.

Rosenborg tar nå ferie på ellevteplass, fem poeng bak Bodø/Glimt på medaljeplass. Brann er à poeng med nordlendingene.

– For Brann er dette en stor nedtur, for nå hadde de muligheten til å krype opp i ryggen på Molde. De har vært i bra form den siste tiden, men fikk aldri noe skikkelig grep på kveldens kamp. Det skal Rosenborg ha mye av æren for, mener Mathisen.

Sjansefattig

Første omgang var jevn mellom to lag som ga alt i duellene.

David Akintola og Alexander Søderlund hadde store muligheter for gjestene, mens Petter Strand hadde en stor for vertene. I tillegg var Vegard Eggen Hedenstad nær å sette ballen i eget nett.

Om det var en tett og jevn første omgang, var den andre enda tettere.

Ingen av lagene maktet å spille seg til store målsjanser. Brann var nærmest da Veton Berisha fikk headet på bakerste stolpe midtveis i omgangen, men Hedenstad presset egersunderen hardt nok til at han ikke fikk kraft i headingen. Så, tre minutter før full tid, ble Akintola matchvinner.

Lagoppstillinger

Brann (4-3-3): Opdal - Teniste, Acosta, Wormgoor, Grøgaard - Ordagic, Yttergård Jenssen, Strand - Rolantsson, Bamba, Berisha.

Rosenborg (4-3-3): Hansen - Hedenstad, Hovland, Reginiussen, Meling - Jensen, Lundemo, Konradsen - de Lanlay, Søderlund, Akintola.