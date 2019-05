Mystisk avsender setter ut brev i Oslo

En svart løkkeskrift pryder en hvit konvolutt med bokstavene «Letters of Oslo». Et gammeldags, rødt voksstempel forsegler innholdet.

Brevet legges ut på nøye valgte plasseringer i Oslos gater i håp om å finne en uadressert mottaker.

– Noen ganger når jeg skal legge ut et brev, står jeg i 20 minutter og kikker først. Det ser jo sikkert ut som jeg planlegger noe ulovlig, ler skribenten.

Plassene må nemlig kjennes riktig, i tillegg til at at det er en kunst å ikke bli oppdaget.

Skinnet kan bedra

«Letters of Oslo» begynte som et brev fra en anonym avsender som ble lagt ut på et sted i Oslo i håp om å finne en mottaker.

Selv om brevene alltid er vel ment, kan de også slå feil.

– For ikke så lenge siden la jeg ut et brev i en gammel telefonboks i Frognerparken. Det var sent på kvelden og mørkt ute. Da jeg var på vei fra bort fra parken, oppdaget jeg at noen åpnet telefonboksen, sier avsenderen.

Det var en utenlandsk vennegjeng som fant brevet.

– «Oh, my god. Check this out, that is so creepy!» sa den ene. De løp av gårde uten at de turte å ta med seg brevet, ler skribenten.

Skinnet kan tydeligvis bedra. Brevene er nemlig tvert i mot blitt omtalt som et lite stykke hverdagsmagi.

Her er et av brevene stilt ut under Sinnataggen. Foto: «Letters of Oslo»

– Vil ikke røpe

– Jeg startet dagen med å finne dette brevet i døra på jobben. Så morsomt og koselig start på dagen, skriver en mottaker på Intagram.

– Takk for positiv energi og en superfin overraskelse midt i uka. «You made my day», skriver en annen.

Siden oppstarten i 2017 har de mystiske brevene varmet mange hjerter i hovedstaden. Blant annet blogger og gründer Camilla Pihl sitt.

– Jeg har fulgt «Letters of Oslo» en lang stund på Insta og lett mye etter brev tidligere uten å finne et. Plutselig en dag så jeg et bilde av en sykkel med et brev i på kontoen. Jeg bare, hey! Det der er jo min sykkel! forteller Pihl.

Brevet ble funnet i fjor høst og var helt tildekket av løv der det lå i kurven.

– Jeg ble skikkelig glad. Og veldig nysgjerrig på innholdet, sier hun.

Pihl er svært hemmelighetsfull overfor TV 2 når det kommer til hva det stod i brevet.

– Det vil jeg ikke røpe. Det er min og «Letters of Oslos» hemmelighet, sier hun.

BREV: I denne kurven ble brev nummer 75 lagt. Den heldige mottakeren var Camilla Pihl. Foto: «Letters of Oslo»

148 brev

– Jeg prøver å tenke tilbake på hvordan det hele startet. Jeg hadde ikke planlagt det. Jeg tenkte bare at jeg skriver et brev og så legger det ut, forteller avsenderen bak «Letters of Oslo».

Vedkommende signerer brevene med «J.C.W». Utover det er det ingenting i brevet som kan røpe hvem avsenderen er.