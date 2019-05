Mjøndalen - Haugesund 1-4

Se scoringene i Sportsnyhetene øverst!

Ibrahima Wadji senket Mjøndalen på egen hånd med sine tre mål i Haugesunds 4-1-seier borte på Nedre Eiker søndag kveld.

– En skikkelig kraftpakke av en spiss, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, som ser likheter med den tidligere Lyn-helten Chinedu Ogbuke, bedre kjent som «Edu».

Denne sesongen står Wadji med fire mål i Eliteserien, samt to fulltreffere i cupen.

I tillegg til sine tre mål, ble han slik at Joackim Olsen Solberg pådro seg sitt andre gule kort og ble sendt i garderoben.

Wadji gikk på lån til Haugesund fra Molde i fjor sommer, før overgangen ble gjort permanent etter sesongen.

– Jeg tror nok Molde angrer litt etter hva de har sett i vinter og ikke minst i sesongåpningen, for Haugesund har sikret seg en spiller som kommer til å levere mange mål, mange målgivende og masse bra spill, før han etter hvert kommer til å bli solgt. Kanskje allerede i sommer sånn som han holder på for tiden, for han har vært et angrep alene, sier Mathisen i FotballXtra-studio.

Det var Mjøndalen som skapte sjansene innledningsvis, men i det 21. spilleminutt rotet Joackim Olsen Solberg og Mathias Eriksen Ranmark, slik at Wadji kunne løpe inn 1-0-målet for Haugesund. Fem minutter før pause fikk han ikke like mye hjelp, for han fikk ballen på 40 meter, vendte opp, løp gjennom hele Mjøndalen-forsvaret og lobbet iskaldt inn 2-0 for Mjøndalen.

– Det er mål som dette her som speiderne kikker på. Jeg var litt delaktig i Simon Diedhious overgang fra FKH til Gent. Det ble ingen suksess. Han gjorde det godt i FKH, og var litt som Wadji med de samme raidene, men han hadde ikke råskapen til Wadji. Jeg ser for meg at det er en type som klubber i Belgia, Nederland og Frankrike kan plukke opp. Da snakker vi ikke mer enn 10-15 millioner kroner, sier tidligere Tromsø- og Gent-spiss Ole Martin Årst.

I det 72. spilleminutt fullførte Wadji sitt hat trick etter en kontring, der han løp fra Sondre Solholm Johansen og satte ballen i det nærmeste hjørnet.

Olivier Occéan tente håpet for Mjøndalen da han satte inn en redusering fra kloss hold med et kvarter igjen å spille, men med fem minutter igjen å spille fastsatte Bruno Leite resultatet til 4-1 for Haugesund.

Mjøndalen ligger på tolvteplass med to poeng til nedrykk, mens Haugesund er nummer sju med to poeng opp til Bodø/Glimt på bronseplass.