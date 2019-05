Hudflettes etter vanvittig blemme: – Dette har vi nesten aldri sett før

Men Gudmund Kongshavn reddet Ohis forsøk, og var også raskt nok oppe til å stoppe returen.

– Jeg bommer på straffe og føler at det er min skyld. Hadde jeg scoret på den, hadde vi kanskje fått med ett poeng. Kanskje tre siden det er tidlig. Jeg skal ikke uttale meg for mye om prestasjonen i dag, utenom at jeg føler at det er min feil, sier Ohi til Eurosport.

Molde spilte 40 minutter med én mann mer på banen, men fikk ikke uttelling før i fjerde overtidsminutt. Magnus Wolff Eikrem svingte ballen inn på bakre stolpe på praktfullt vis, og Ruben Gabrielsen stanget reduseringen i mål.

Blåtrøyene leder fortsatt Eliteserien på målforskjell, men har to kamper mer spilt enn Odd.