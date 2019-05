Fotballryktene: – Ferguson ville ikke ha Solskjær som manager

Da Ole Gunnar Solskjær ble ansatt av Manchester United, spekulerte mange på om Sir Alex Ferguson hadde en finger eller to med i spillet.

Ifølge den britiske tabloidavisen Daily Mail er imidlertid sannheten en litt annen.

De skriver at Ferguson er skuffet over at Manchester United-ledelsen ikke rådfører seg med ham.

Sir Alex mener etter sigende at det er Manchester Uniteds plikt å gå etter den beste manageren som er tilgjengelig. I dette tilfellet, Mauricio Pochettino.

Samtidig understreker avisen at Ferguson ikke har noe imot Solskjær, men at de to ikke har et så tett forhold som de fleste har fått inntrykk av – til tross for at de av og til møtes for å ta en kaffe.

Uansett går det mot en aktiv overgangssommer i den røde delen av Manchester. Ifølge Sunday Express ønsker Juventus å hente Paul Pogba tilbake, og er villig til å inkludere Paulo Dybala og Alex Sandro som en del av avtalen.

De røde djevlene er også blitt koblet til Ajax-stjerneskuddet Matthijs de Ligt. RAC1 hevder nå at Manchester United er «veldig nær» å sikre seg 19-åringen.

Hvorvidt Manchester United klarer å få tak i Sean Longstaff, kan stå på Rafael Benítez' fremtid, skriver Newcastle Chronicle. Dersom spanjolen blir værende som manager, er det usannsynlig at Newcastle selger midtbanespilleren.

Solskjær er også ute etter Napoli-stopperen Kalidou Koulibaly, men senegaleseren skal være nær en overgang til Real Madrid etter at «Los Blancos» la inn et bud på om lag 900 millioner kroner. Det melder Corriere dello Sport.

Real Madrid og Chelsea er uenige i verdsettingen av Eden Hazard. Den spanske storklubben vil betale i underkant av en milliard kroner for belgieren, mens Chelsea ønsker 1,4 milliarder kroner. Det hevder Sky Sports. Siste ord er garantert ikke sagt i den saken.