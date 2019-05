Søndag bestemmer innbyggerne i de 28 EU-landene hvem som skal sitte i parlamentet de neste fem årene.

Norge sa som kjent nei til medlemskap i folkeavstemninger både i 1972 og 1994. Dersom Norge hadde vært medlem, hadde vi trolig fått 12 plasser i parlamentet.

TV 2-prognose

Basert på resultatene fra Stortingsvalget i 2017 har TV 2 beregnet hvilke partier som kunne tatt sete i parlamentet i Brussel.

Arbeiderpartiet fikk ved valget i 2017 27,3 prosent. De var største parti og ville fått fire av de 12 norske representantene.

Høyre, som ble nest størst med 25,0 prosent, ville også fått fire representanter i parlamentet.

Dermed ville de to store partiene stukket av med to-tredeler av de norske medlemmene, mens kampen om de siste fire ville stått mellom de andre.

Fremskrittspartiet ble tredje størst i 2009 med en oppslutning på 15,0. Det ville sikret dem to representanter i EU-parlamentet.

I tillegg ville Senterpartiet og SV fått et medlem hver i parlamentet.

Møter partifeller

De fire medlemmene Arbeiderpartiet ville ha fått hadde blitt med i gruppen S&D, som organiserer sosialdemokratene i parlamentet. Arbeiderpartiet er medlem av paraplyorganisasjonen PES, som er en del av gruppen S&D.

De fire fra Høyre ville vært med i gruppen EPP, som er den største gruppen i dagens parlament. Dette er en gruppering av kristendemokratiske og borgerlige partier. Både Høyre og Kristelig Folkeparti er medlemmer av organisasjonen EPP.

De to fra Fremskrittspartiet ville ikke nødvendigvis hatt noen tilknytning til en gruppe. Frp ligger nærmest knyttet opp mot de nasjonalkonservative gruppene i parlamentet, men har ikke noe formelt samarbeid.

Det har heller ikke Senterpartiet, så også her er det usikkert hvor den ene representanten ville blitt med.

SVs ene representant ville blitt med i GUE/NGL, som er gruppen for venstresosialistiske partier. I Norge har SV et samarbeid med denne gruppen, men SV er også med i et nettverk kalt Plan B.