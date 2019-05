Søndag er tredje og siste dag av landsstyret til Miljøpartiet de Grønne.

Rundt 200 delegater fra hele landet har vært samlet på Fornebu i helgen. Et helt nytt medlem som er til stede er Robert Mood, tidligere Generalinspektør i Hæren, FN-rapportør i Syria og nåværende president i Røde Kors.

– Det viktigste er at ute i verden og her hjemme har jeg sett konsekvensene av klimaendringene allerede. Frustrasjonen over at det er altfor mye tildekking og bortforklaringer fra de etablerte, om du vil, gjør at jeg lar meg inspirere av et parti som faktisk peker retning og viser vei med løsninger som setter mennesket, naturen og klima i sentrum, sier han til TV 2.

Mood forteller at han ikke vil ta en aktiv rolle i partiet med det første, med tanke på sin rolle som president i Røde Kors.

– Men å få lov å komme hit og hilse Landsmøtet til MDG, det gjør jeg med stor glede. Så får vi se hva fremtiden bringer, sier han.

– Kan bli dramatisk

Røde Kors-presidenten mener andre partier er for opptatt med å forsvare «det bestående» i stedet for å sette en ny retning.

– Det er nå vi har verdens beste utgangspunkt. Det er nå vi har teknologi, kompetanse, penger og ressurser og det er nå vi har tilliten i demokratiet som gjør at vi kan sette ny kurs, sier han og fortsetter:

– Hvis vi venter i 10-15 år kan dette bli dramatisk mye vanskeligere.

Spesielt peker han på sikkerhetspolitiske utfordringer som følge av klimaendringene

– Hvis de lavereliggende områdene i Midtøsten, Nord-Afrika og Asia blir ubeboelige om noen år fordi vi ikke setter ny kurs nå og når ambisjonene, så vil store folkemengder begynne å flytte på seg, sier han og legger til:

– Da nytter det ikke lenger å bare prate om dem og si at «vi skal ta vår del». Norge som er et av de rikeste landene i verden målt i forhold til antall innbyggere, som har blitt rike på olje og gass og som er en av verdens verste forurensere hvis du måler etter sluttutslipp, har et særskilt ansvar for å vise resten av verden at vi faktisk også kan omstille og finne løsninger.

Mood forteller at han ikke har fått noen negative reaksjoner på innmeldingen i partiet fra sine forsvarskolleger.

– Vi diskuterte konsekvenser av klimaendringer allerede i 1993 på Forsvarets stabsskole. I Pentagon bruker de hundrevis av årsverk på å analysere mulige sikkerhetsmessige konsekvenser av klimaendringer, så det er flere som fortsatt går i uniform som bekymrer seg for dette temaet, sier han.

Fornøyd

Nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad, er svært fornøyd med partiets nye medlem og sier at de helt sikkert kommer til å få bruk for Moods særskilte kompetanse.

– Det er jo ekstremt gøy for oss å få nye medlemmer, men det er spesielt gøy å få Robert Mood som medlem, sier han og forklarer:

– Det han sier, som er utrolig viktig, er at klima og miljø ikke er én enkelt sak. Det er ikke én av mange saker i politikken, men en grunnleggende forståelse som må hamres inn. Vi politikere har et enormt ansvar for å forstå det, og da tror jeg meldingen Robert kommer med både til MDG og hele det politiske miljøet om at vi er nødt til å handle i dag, er viktig. Vi kan ikke utsette denne saken videre.