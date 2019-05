Søndag formiddag fikk politiet i Oslo inn flere meldinger fra bekymrede personer om en slange ved en parkeringsplass i Sandakerveien.

– På cirka én time ringte flere inn og sa at de hadde observert en stor slange med noe hvitt på. De mente at den ikke var norsk, og at den så skummel ut, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Line Skott, til TV 2.

Men da politiet ankom stedet var det slettes ikke en eksotisk slange som møtte dem.

– Vanligvis tar Mattilsynet av seg slike hendelsen, men vi tok en vurdering og sendte bort en patrulje. Det viste seg at det var en lekeslange av gummi, sier operasjonslederen.

– Vi forstår publikums bekymring, da slangen så naturtro ut, skriver de på Twitter.

#Oslo. Sandakerveien. Vi har fått inn flere meldinger fra bekymrede personer om en slange ved en P-plass. Det er ingen grunn til bekymring, vår patrulje har vært på stedet, og konkludert med at dette var en slange av gummi. Lekeslange. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 26, 2019

Ifølge Skott var «slangen» godt synlig. For å ikke forvirre publikum ytterligere, tok politiet med seg lekeslangen. Skott sier at hun aldri har opplevd noe lignende tidligere.