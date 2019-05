Venezuela-partene i nye samtaler i Oslo til uka

FN, EU og Norge anerkjenner ikke Guaidó som president i Venezuela og oppfordrer til en forhandlingsløsning på krisen i landet. USAs president Donald Trump har ikke villet utelukke bruk av militærmakt for å innfri sitt ønske om regimeskifte, mens Russland har sendt rundt 100 soldater til Caracas for å støtte sin allierte Maduro.

Tro på løsning

Soldatene er der for å forberede venezuelanerne i møte med trusselen fra USA, uttalte Russlands ambassadør til Caracas fredag. I et intervju med nyhetsbyrået AFP understreket ambassadør Vladimir Zaemskij samtidig at russerne fortsatt har tro på en fredelig løsning på krisen, «gjennom dialog og søken etter kompromisser».

Moskva er glad for det norske meklingsforsøket.

– Det er veldig bra at disse samtalene finner sted, sa ambassadøren.