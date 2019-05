Lewandowski og Coman fikset Bayern-dobbel

RB Leipzig-Bayern München 0-3

Dermed tok den tyske storklubben sitt 19. cuptrofé.

Debutsesongen til Bayern-manager Niko Kovac endte dermed med både liga- og cuptriumf. I fjorårets finale ledet samme mann Eintracht Frankfurt til en overraskende triumf over nettopp Bayern.

Oppgjøret i Berlin lørdag var fartsfylt med sjanser begge veier. To mål av Lewandowski og én av Coman ble avgjørende. Også Bayern-keeper Manuel Neuer hadde en strålende dag på jobben.

Scoret sitt 39. mål

Leipzig åpnet lovende, og kunne tatt ledelsen etter cirka ti minutter. Danske Yussuf Poulsen fikk heade etter en corner, men ble stoppet av en mesterlig Neuer-redning.

Etter 29 minutter kom kampens første mål: Et innlegg fra venstreback David Alaba fant Lewandowski innenfor 16-meteren. Polakken headet vakkert i hjørnet, det 39. målet for sesongen fra årets toppscorer i den tyske toppdivisjonen.

Bayern var også uhyre nære å doble ledelsen før pause. Kantspiller Kingsley Coman ble spilt igjennom, rundet keeper, men en fantastisk redning på streken fra Ibrahima Konate forhindret 2-0.

Også Serge Gnabry og Thomas Müller hadde muligheten til å doble for Bayern, men det sto 1-0 halvveis. Dermed var det fortsatt håp for Leipzig.

Kjempesjanser

Bare to minutter ut i den andre omgangen kunne de utlignet. Svenske Emil Forsberg ble spilt helt alene med Neuer, men gikk tapende ut av duellen med keeperstjernen. Like etter fikk også Timo Werner en god sjanse for Leipzig, men avslutningen ble reddet.

Werner skulle få en enorm mulighet noen minutter senere. Han dro seg fri og avsluttet mot mål, men Bayern-forsvarer Niklas Süle reddet like foran streken. I mellomtiden hadde både Alaba og Lewandoski hatt sjanser for motstanderen.

Etter en drøy time var det Bayerns forsvarssjef Mats Hummels som skulle prøve seg. Tyskeren dro av en haug med spillere og fikk fyrt av en god avslutning. En god redning forhindret mål. Det svingte fram og tilbake i Berlin. Like etter avslutningen til Hummels var Thiago uhyre nære for Bayern. Han headet en retur like utenfor.

Bayern punktere

Etter heseblesende minutter roet det seg noe ned, men 13 minutter før slutt ble finalen punktert. Coman tok vakkert ned en ball, dro seg fri i feltet og hamret inn 2-0. Fire minutter før slutt la Lewandowski på til 3-0 med en flott lobb, hans 40. mål for sesongen.