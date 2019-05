Barcelona-Valencia 1-2

Lionel Messi uttalte fredag at han fremdeles ikke hadde kommet over semifinale-tapet mot Liverpool i Champions League.

Og lørdag gikk argentineren og resten av Barcelona-laget på nok en smell.

Copa del Rey-finalen mot Valencia var en anledning for Ernesto Valverde og Barça til å skape litt entusiasme og glede igjen etter en trist avslutning på sesongen, men Valencia ville det annerledes.

På nøytral grunn i Sevilla var det de hvitkledde fra Costa del Sol – som nylig fikk en gedigen opptur da de sikret Champions League-plass i siste seriekamp – som kunne juble for 2-1-seier.

HØYT OPPE: Det var euforisk stemning blant Valencia-spillerne da de gikk opp i 2-0-ledelse. Foto: Miguel Morenatti

To flotte scoringer av henholdsvis Kevin Gameiro og Rodrigo i førsteomgang la grunnlaget for seieren.

Messi reduserte

Lionel Messi kom uhyre nær en redusering etter en snau time da han tråklet seg gjennom Valencia-forsvaret og med en utsøkt avslutning med utsiden av foten plasserte ballen i stolpen.

Men etter 72 minutter satt den for Barcelonas nummer 10. En corner fant pannebrasken til Clément Lenglet, men franskmannens heading ble parert. Ballen falt imidlertid rett i føttene på Messi som kunne spasere inn 1-2.

Og nå styrte Barcelona kampen fullstendig.

Valencia med utrolige muligheter

Men Valencia kjempet heroisk og klarte å stå imot. Hvittrøyene fikk gigantiske muligheter til å avgjøre kampen på overtid, men skuslet dem bort på det utroligste vis. Det viste seg ikke å koste dem.

Dermed øker presset på trener Ernesto Valverde. Spanjolen ledet riktig nok katalanerne til serietittelen for andre året på rad, men to pinlige nederlag i Mesterligaen på rad har gjort det hett under føttene på Valverde, som også har trent Valencia.

For Lionel Messi er imidlertid ikke sesongen over. 31-åringen skal til Brasil og Copa América med sitt Argentina.