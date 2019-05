For et år siden la de svenske langrennsyndlingene Anna og Emil Jönsson Haag skiene på hylla.

Nå avslører de to, via sosiale medier, at de er i lykkelige omstendigheter.

– Baby ombord - og vi kunne ikke vært mer lykkelige, skriver Haag på Instagram.

I en videoblogg ekteparet har lagt ut på YouTube, snakker de om det som skal skje.

– I oktober skal vi altså bli foreldre, sier Anna.

– Du skal bli mamma og jeg skal bli pappa, gliser en fornøyd Emil.

– Har ingen anelse

Videoen har de lastet opp med følgende beskrivelse.

«Vad har vi gitt oss ut på? I oktober begynner livet. Det er jo det man pleier å si, eller? Dere får være med på ett av de hittil heftigste øyeblikkene i vårt liv. Men hva hender i oktober da? Kommer livet til å forandre seg? Vi har absolutt ingen anelse om hva vi har begitt oss ut på, men hvem har egentlig det?»

Som langrennsløpere var de kjent som Anna Haag og Emil Jönsson, men etter å ha giftet seg forrige sommer har de tatt Jönsson Haag som felles etternavn. Nå venter en helt ny fase av livet.

– Vi har ikke funnet ut hvilket kjønn det blir, for det vil vi ikke vite, sier Anna Jönsson Haag.

Reagerte på gravid-spørsmål

I vinter fortalte Anna Jönsson Haag om hvordan hun reagerte da det kom spørsmål om å få barn umiddelbart etter at hun la opp.

– Da kom spørsmålene med en gang om vi skulle få barn nå. Jeg blir helt alvorlig veldig opprørt av det. Bare fordi man legger opp etter elitekarrière, betyr ikke det at neste steg må være barn, sa hun til Expressen.

Haag mente et tøft idrettsliv kunne ha gitt konsekvenser som hun på det stadiet ikke ante noe om.

– Det er absolutt ikke sikkert at jeg kan få barn, sa hun da.