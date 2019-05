Oslo politidistrikt meldte om at en maskert ungdomsgjeng planla å møtes i Bærum kommune for å slåss med andre ungdommer, klokken 19.01 på Twitter.

– Cirka klokken 18.30 fikk vi en melding av en kollega som satt på en trikk i retning Bekkestua. Vedkommende hadde overhørt en gruppe unge gutter som snakket om at de skulle møte en annen ungdomsgjeng og ha et slags oppgjør, forteller Tor Jøkling i Oslo politidistrikt.

Tips oss! Tlf/SMS/MMS: 02255

Tlf/SMS/MMS: E-post: tips@tv2.no

E-post: Fra utlandet: +47 915 02255

Kort tid etter mottok politidistriktet bekymringmelding fra flere andre personer i områdene rundt Jar og Bekkestua.

Flere bekymringsmeldinger

– Vi fikk ganske mange telefoner fra publikum som reagerte på måten de oppførte seg på. At de gjorde «slåssebevegelser» og var delvis maskerte med masker og skjerf, sier operasjonslederen.

Politiet sendte raskt flere patruljer til området for få kontroll på de involverte og forsøke å forebygge en alvorlig hendelse.

– Gjengen var på mellom ti og tolv personer og ble beskrevet som mellom 14 og 16 år gamle, sier Jøkling.

Maskerte

Politiet har fått kontroll på cirka åtte personer. De søker fortsatt etter flere av de involverte.

– Vi har foreløpig ikke fått melding om at det har skjedd hverken ran eller voldshendelser. Vi tror at vi var tidlig på ballen og derfor klarte å forebygge det de hadde planer om, sier operasjonslederen.

Gjøklign forteller at det den siste tiden har vært flere alvorlige hendelser mellom ungdom i politidistriktet. De var derfor klare på at det var viktig å rykke tidlig.

– En tendens vi ofte ser blant ungdom er at terskelen er høy for å melde fra om voldhendelser til foresatte og politiet. Vi kan derfor ikke være helt sikre på at det ikke har skjedd noe, forklarer han.

Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hendelsen og er til stede i området.