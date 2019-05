Flere varebiler merket med Pinewood og Movie Makers har inntatt den lille bygda Sæbø på Sunnmøre.

Pinewood er kjent som innspillingsstudio for James Bond-produksjonene. Nå er store mengder produksjonsutstyr i ferd med å bli fraktet på plass for en større filminnspilling.

– Det er et voldsomt hemmelighetskremmeri. Ingen i produksjonen vil bekrefte at det er snakk om James Bond, forteller TV 2-anker Arill Riise, som er på besøk i hjembygda Sæbø.

Må være Bond

TV 2 har imidlertid flere uavhengige kilder som bekrefter at de er engasjert til å levere tjenester i forbindelse med Bond-opptak de nærmeste dagene.

VAKKER NATUR: Sæbø og fjellet Slogen i bakgrunnen blir kulisser for innspilling av James Bond-scener. Foto: Arill Riise/TV 2.

– Flere lokale her opplyser at det er Bond-scener som skal spilles inn på Sæbø, forteller Arill Riise.

PÅ HJEMMEBANE: TV 2-anker Arill Riise er fra Sæbø. Foto: Inger Lid Riise.

På plass i bygda er også linjeprodusent Per Henry Borch. Tidligere denne uka fikk han NHO reiseliv sin Selg Norge-pris, for promotering av Norge gjennom å få filminnspillinger til Norge. TV 2 traff ham på gata på Sæbø nå i kveld.

– Jeg har ingen kommentarer til hva som skal skje her, sier en hemmelighetsfull Borch til TV 2.

Stort crew

TV 2 får bekreftet at produksjonen har fått tillatelse til å stenge av Sæbø sentrum tirsdag og onsdag. Etter det TV 2 får opplyst, er det snakk om et stort produksjonsapparat som nå er i ferd med å innta Sæbø.

– Crewet skal være på 120 personer, sier en kilde.

Tidligere i vinter har det vært gjort opptak til den nye James Bond-filmen i Hakadal utenfor Oslo.

Ifølge Arill Riise må dette være det største som har skjedd på Sæbø siden Cliff Richard holdt konsert der i 1972.

– Konserten ble holdt i forbindelse med at superstjerna var her i forbindelse med innspilling av BBCs dramakomedie «The Case», forteller Riise.

Bond-ekspert: – Veldig imponert

James Bond-ekspert Morten Steingrimsen sier til TV 2 at han er veldig imponert over at Sunnmøre ser ut til å ha blitt valgt som innspillingssted, bare måneder etter at Oslo og Hakadal ble brukt. Tre norske «locations» ser dermed ut til å bli brukt i den 25. i rekken av James Bond-filmer.

Flere varebiler har inntatt bygda Sæbø på Sunnmøre. Foto: Arill Riise

– Det er nesten sånn at jeg ikke tror det. Jeg må innrømme at det nok ikke har gått helt opp for meg. Det er ganske uvirkelig, men på høy tid.

Bond-eksperten og forfatteren sier at filmskaperne fikk i underkant av 50 millioner kroner fra Norsk filminstitutt, og legger til at det er gledelig at de nå bruker denne delen av Norge.

– Dette området av Sunnmøre har Norges flotteste natur, så dette må de bruke for alt det er verdt, sier Steingrimsen til TV 2.

Han er overbevist om at dette er god norgesreklame.

– James Bond er verdens lengstlevende filmserie, og den mest innbringende i historien. En lokasjon vil få mye eksponering, og lokasjoner er viktig for Bond-DNA-et, sier Morten Steingrimsen som gleder seg stort over at Norge har fått til det som våre nordiske naboer ikke har klart.