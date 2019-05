Lørdag 1. juni spilles endelig Champions League-finalen mellom Tottenham og Liverpool i Madrid.

For nå føler nok de to lags tilhengere at de har ventet lenge nok.

Det er nemlig allerede to uker siden Premier League-sesongen ble avsluttet, og enda er det seks dager igjen å vente.

Den lange ventetiden har også fått eksperter til å reagere, deriblant Sky Sports Jamie Carragher. Den tidligere Liverpool-forsvareren er ikke fornøyd og frykter at det vil gagne Tottenham mer enn Liverpool.

– Ingen har klart å gi meg en god grunn for hvorfor Champions League-finalen er tre uker etter Premier League-avslutningen, sier Carragher på podkasten The Anfield Wrap ifølge Daily Mail. .

– Det gjør meg litt forbannet, for å være ærlig. Jeg tror det vil hjelpe Spurs mer enn det vil hjelpe oss, sier den nåværende Sky Sports-eksperten som fremdeles har hjertet sitt i Liverpool.

– Jeg mener de har større skadeproblemer enn oss, spesielt med Harry Kane og Harry Winks, og andre småskader på slutten av sesongen. Dette gir dem en ekstra uke til å bli spilleklare. Jeg synes vi er i mye bedre form enn Tottenham i 2019, men ekstra pause vil ikke hjelpe, sånn sett. Man bekymrer seg for at Liverpool skal miste litt rytme.

– Jeg synes ikke Tottenham er i god form. Jeg vet de gikk videre, og det var utrolig det de klarte, jeg elsker Pochettino, men de er ikke i god form, så en lengre pause vil hjelpe dem i å glemme den dårlige formen og få fokus over på kun denne ene kampen.

Landslagsfotball har «skylden»

Det er landslagsfotball som er grunnen til at finalen spilles så sent, ifølge liverpool.no. Nettstedet for Liverpools norske supporterklubb gjengir det en talsmann for UEFA har fortalt Liverpool Echo.

– Etter at endringer ble gjort for landslagskalenderen foran 2014/15-sesongen, med landslagsmøter over to oppgjør og færre datoer for privatlandskamper, ble UEFA enig med sine medlemmer om at datoen for Champions League-finalen burde være den siste tilgjengelige datoen før landskampene i juni,

– I år uten VM eller EM, vil denne datoen komme sent i mai eller i starten av juni.

Dermed er det slett ikke unikt med Champions League-finale i juni. Finalene i 2015 og 2017 ble spilt så sent som henholdsvis 6. og 3. juni.