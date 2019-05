Derfor har EU-valget betydning for deg

Svaret er fordi Norge er det «hemmelige» medlemmet av EU. Valget angår deg.

Enten du er lidenskapelig EU-tilhenger som mener at Norge egentlig burde ha valgt 13 medlemmer til EU-parlamentet i dag. Eller om du kjemper for at Norge skal si opp EØS-avtalen og ha et løsere forhold til EU.

For bare kort tid siden gjorde vi 100 rettsakter fra EU om til norsk lov. Det var bare de siste lovene som vi i metervis har akseptert fra EU, siden EØS startet i 1994.

Saker om arbeidsliv, klima, innvandring og grensekontroll er eksempler på saker som kan bli avgjort i Brussel, og bli en del av vår hverdag.

Folkelig opprør

Dette valget kan bli et sannhetens øyeblikk for EU. Den store snakkisen i EU-landene er spørsmålet om hvor mange EU-skeptikere som blir innvalgt i parlamentet.

EU har aldri vært et folkelig prosjekt. Det har alltid vært drevet av eliter, både i Brussel og i medlemslandene.

Opprøret mot EU fra ytre høyre startet allerede i 2014, forrige gang EU valgte nytt parlament. I Frankrike ble Marine Le Pens høyrepopulistiske parti det største partiet. I år kommer trolig Matteo Salvinis parti Lega til å bli det største partiet i Italia, ikke minst fordi han har forsøkt å stenge havner for flyktningbåter og advarer sterkt mot at Europa kan bli et islamistisk kalifat.

Motstand mot innvandring, globalisering, kutt-politikk og eliter driver høyrepopulismen. Siden valget av Donald Trump og Brexit har EU forsøkt å endre politikk og stil. Det er ikke tilfeldig at årets valg-video som skal få folk til å stemme, er en svulstig affære som følger foreldre som er i ferd med å føde.

Mer tale til folks hjerter, mindre teknokrat-språk. Uten å lykkes har EU ambisjon om å løse folks hverdagsproblemer. Budskapet om at EU er et freds- og demokrati-prosjekt er vanskeligere å selge i dag enn tidligere.

Svenske pupper og skandalevideo

Innspurten av valgkampen har vært preget av skandaler for to av de høyrepopulistiske partiene i Europa.

I Sverige har toppkandidaten til Sverigedemokratene innrømmet at han tok på brystene til en kvinnelig partikollega under en fuktig aften. Den kvinnelige politikeren som avslørte dette er kastet ut av partiet.

I Østerrike er det blitt regjeringskrise på grunn av et skjult videoopptak fra en villa på Ibiza, som viser den høyrepopulistiske vise-statsministeren tilby offentlige kontrakter til russere i bytte mot valgkamp-støtte.