Mener angrepet fra dødsalgen kan være selvforskyldt

Algeangrepet på oppdrettsnæringen i nord kan være selvforskyldt, mener Miljøpartiet De Grønnes fiskeripolitiske talspersonen Toine Sannes.

Ifølge Sannes foregår det en diskusjon om årsakene til algeoppblomstringen.

– Jeg skal være forsiktig med å si at havbruksnæringen har seg selv å takke, men det går en diskusjon ganske varmt nå på hvorvidt dette kunne vært unngått – hvorvidt næringen kunne forutsett at når det kommer så store konsentrasjoner av næringssalter i trange fjorder, så ville noe slikt som dette kunne skje, sier Sannes i MDG til TV 2.

– Du mener at avfallet fra fisken er med på å mate algene?

– Ja, jeg mener i hvert fall at man må få sjekket ut ordentlig om det er en sammenheng. For det er det flere enn meg som mener. Og når vi har en næring og myndigheter som sier at vi ønsker en femdobling av oppdrett i forhold til det vi har i dag, må vi sørge for at vi har kontroll og at vi vet hva som skjer, sier MDGs fiskeripolitiske talsperson.

Nesten 800.000 laks skal evakueres

Ellingsen Seafood har evakuert 260.000 laks fra et anlegg som sto i fare for å bli rammet av dødsalgen som har kostet over 7,5 millioner fisk livet.

Sent fredag kveld gikk de i gang med det de kalte en desperat evakuering for å redde laks til en verdi av 250 millioner kroner ved bedriftens anlegg i Skarvhausen i Nordland.

Evakueringen av den første av tre laster med 260.000 fisk var vellykket, og i løpet av natten var evakueringen av last nummer to i full gang, skriver E24. Til sammen skal nesten 800.000 fisk flyttes.

– Den første lasten gikk kjempebra, men det tar litt lengre tid enn først beregnet, sier Ellingsen Seafood-sjef Line Ellingsen lørdag.

Så langt har oppblomstringen av giftige alger ført til at over 7,5 millioner laks er døde. Et omtrentlig regnestykke som Fiskeridirektoratet har satt opp, viser at oppdretterne til nå har tapt over 800 millioner kroner på algedøden. Dette er basert på en kilopris på 62 kroner.

90 prosent døde

– Dessverre skjedde det vi fryktet: Vi har nå fått bekreftet at opp mot 90 prosent av all fisken ved anlegget Stabben er død, sa Line Ellingsen sent fredag kveld.

– Algeinvasjonen øst for lokaliteten har blitt betydelig større nå enn i går, og det er ingen tvil om at det øker, sa hun.

Ellingsen sier at selskapet frykter at algebeltet er så kraftig at det også vil ramme området de nå flytter til, men sier de har bestemt seg for evakueringen for å gjøre et «desperat forsøk».