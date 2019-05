Første mulighet vil i så fall være lekene i 2030. Det var to forslag som gikk på omtrent samme tema på tinget på Lillehammer. Disse kom fra Idrettsstyret og idrettskretsene i Hordaland, Trøndelag, Oppland og Telemark.

Så ble idrettskretsenes forslag trukket lørdag formiddag. I stedet støttet de fire kretsene Idrettsstyret. Vedtaket ble gjort enstemmig og etterfulgt av applaus i tingsalen.

Der satt også Johann Olav Koss, OL-helten fra 1994. Han er innstilt som en av to visepresidenter før søndagens valg. Skulle Norge få OL i 2030, vil norske utøvere få sjansen til å konkurrere foran sitt hjemmepublikum akkurat som Koss gjorde det.

Det betyr at det om ikke lenge kan startes sonderinger med tanke på å sjekke ut om det er grunnlag for en norsk søknad.

God sjanse

Norges IOC-veteran Gerhard Heiberg sa nylig dette til NTB:

– Selv om en norsk søknad for 2030 vil kunne bety to OL på rad i naboland, tror jeg absolutt det er en mulighet for at Norge vil kunne nå fram. Alle tilskuerne og festen i forbindelse Lillehammer-lekene er noe IOC ønsker seg tilbake til. Det har vært sårt savnet helt siden 1994 i vinterlekene, sier Heiberg og trekker opp en mulighet rundt «Oslo, Lillehammer og Trondheim».

Stockholm/Åre og Milano/Cortina d'Ampezzo er eneste søkere til 2026-lekene. Tildelingen skjer i juni.

Arrangøren av OL tar også på seg ansvaret for Paralympics.

– Fullt gjennomslag

Blant dem som er fornøyde med vedtaket på helgens ting er Hordaland Idrettskrets.

– Dette er fullt gjennomslag for oss, Nå har vi fått tilslutning til å fortsette arbeidet med å se på muligheten for å arrangere OL og Paralympics i Norge i fremtiden. Det er helt klart at denne utredningen forutsetter at et PL/OL på norsk jord, skal være helt annerledes enn det vi har sett de siste årene, sier idrettskretsens leder Helge Johnsen i en pressemelding.

Norge har arrangert vinter-OL to ganger tidligere. Det var i 1952 (Oslo) og 1994 (Lillehammer).

Nyordning gir hyppigere idrettsting

Det blir idrettsting annethvert år fra og med 2021. Et forslag om en endring ble støttet på Lillehammer lørdag. Dagens ordning med fire års mellomrom skrotes.

Det var curlingforbundet som la fram forslaget om å fordoble antall ting. Forbundet la også til grunn at valg blir gjort på hvert ting og for fire år av gangen.

Curlingforbundet pekte på at det mente at kontinuiteten ville bli bedre på toppen av norsk idrett.

Forslaget nådde opp, etter en ganske lang debatt, på det pågående idrettsstinget.

– Ja, vi skal redusere kostnader, men dette (utgifter til hyppigere ting) kan vi ta igjen i effektivisering på andre områder, sa Morten Søgård i curlingforbundet.

Forslaget fra hans forbund vant fram med bare 15 motstemmer.

