I helgen har Miljøpartiet de Grønne (MDG) landsmøte. Rundt 200 delegater fra hele landet er samlet på Fornebu, hvor det skal stemmes over både tillitsverv og valgløfter.

Blant resolusjonene som skal opp til avstemming på Fornebu i helgen, er et forbud mot cruisetrafikk på tungolje i Norge.

– Men disse enorme hotellene som tøffer rundt på tungolje på verdenshavene og inn til norske fjorder, inn til Bergen og flere norske byer, de er det veldig liten sjanse for at man kan elektrifisere, sier MDGs 1. kandidat i Bergen, Thor Håkon Bakke, til TV 2.

Tusener av skip

I fjor sommer publiserte TV 2 en rekke saker om cruiseskiptrafikken i norske havner og fjorder.

I løpet av sommeren 2018 seilte over 2000 cruiseskip inn i norske havner. De største har et energiforbruk som tilsvarer det samme som små byer. De er i praksis flytende, små samfunn.

Une Aina Bastholm er enig med Thor Håkon Bakke og sier man må stille krav for at turismen skal være bærekraftig.

– Reiselivet er en veldig viktig næring i Norge. Vi har en fantastisk norsk natur, så vi vil jo at den skal være en del av næringslivet, men det må være bærekraftig, sier hun.

– Krav er veien å gå

Reiselivsdirektør Anders Nyland i Visit Bergen sier at de ønsker å påvirke cruisetrafikken i mer klimavennlig retning.

– Da tror jeg ikke et forbud er veien å gå, men jeg tror at det å stille krav er veien å gå, sier han og legger til:

– I Bergen stiller vi for eksempel krav om landstrøm. Det gjør at vi påvirker cruiseindustrien til å gå i mer klimavennlig retning. Hvis vi sier de ikke er velkommen her, reiser de et annet sted uten å gjøre bærekrafttiltak. Vi påvirker dem til å gjøre bærekrafttiltak og det tror jeg er riktig.