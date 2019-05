Ekspertene vurderer finalelagene: – Usikker på hvor god han egentlig er

I kveld fra kl. 20.00: Se Chelsea-Arsenal på TV 2 eller Sumo!

Erik Huseklepp og Brede Hangeland sitter i TV 2s studio under europaligafinalen, og har tatt et dypdykk i hva Chelsea og Arsenals staller.

Sammen er de blitt enige om karakterer fra 1-10 på spillerne som er forventet å starte.

Profilene som er uaktuelle til kamp av forskjellige årsaker, som Henrikh Mkhitaryan og Antonio Rüdiger, er derfor ikke vurdert.

Etter å ha vurdert spiller for spiller, ser ekspertene for seg en målrik kamp.

– Det er innenfor å si at begge lagene i utgangspunket er bedre offensivt enn defensivt, sier Brede Hangeland.

– Chelsea er veldig bra offensivt på grunn av én spiller. Det er stor forskjell fra Arsenal, som har en trio i front. Men Hazard er til gjengjeld den beste, følger Erik Huseklepp opp.

Arsenal: 88 poeng totalt.

Keeper:

Petr Cech, 7

– Han har sett bedre dager, konstaterer Huseklepp.

– Men det er hans siste kamp i karrieren. Han kommer til å være proppet full av antiinflammatoriske medisiner og motivasjon, kontrer Hangeland.

VIKAR: Ainsley Matiland-Niles har vikariert på vingbacken som følge av Hector Belleríns langtidsskade. – Han er litt opp og ned, sier Erik Huseklepp om 21-åringen. Foto: Ian Kington

Forsvar: 7

Ainsley Maitland-Niles, 7

Laurent Koscielny, 8

Sokratis Papastathopoulos, 6

Nacho Monreal, 5

Sead Kolasinac, 8

– Det er et forsvar som egentlig ikke er til å stole på. Hvis jeg skal forsvare det litt, blir de ofte overlatt litt for ensom på post. Men de gjør og mye rare ting, individuelt og kollektivt. Det er det svake leddet i Arsenal-laget, mener Hangeland.

– De er utrolig dårlige i posisjoneringen sin. Det er ikke alltid det er en snorrett linje bak der, følger Huseklepp opp.

De trekker Koscielny frem som forsvarets beste spiller, og mener at Papastathopoulos og Monreal er de svake leddene.

– Monreal synes jeg ikke er god som midtstopper. Papastathopolous er en rotekopp, mener Huseklepp, og får støtte av Hangeland.

Midtbane: 7,5

Lucas Torreira, 8

Granit Xhaka, 7

VIKTIG: Lucas Torreira har vært en viktig brikke på Arsenals midtbane siden overgangen fra Sampdoria i fjor. Foto: Andrew Boyers

– Det eneste jeg synes med Torreira, er at han av og til faller gjennom mot de store lagene. Han har ikke så veldig stor radius. Han er flink på tette områder, men hvis motstanderen får brettet ut spillet, er han ikke så flink til å dekke det. Men jeg synes at han er en god spiller, understreker Huseklepp.

– Midtbanen er bra når laget dominerer kampen, men er svakere når de må dekke rom. Xhaka er for sen, slår vekk for mye enkle pasninger og lager for mange enkle frispark, mener Hangeland.