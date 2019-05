Forrige uke slo Mattilsynet og politiet til mot en leilighet i Oslo, etter et konkret tips om produksjon av tofu i en privat leilighet.

Mattilsynet vurderer alle bekymringsmeldinger som kommer inn, og dette tipset ble vurdert til å være av stor interesse.

– Det var utifra erfaring. Vi har i flere tilfeller avdekket at tofuproduksjon blir utført på toalettet, sier fungerende seksjonssjef i Mattilsynet, Håvard Johansen, til TV 2.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

– Bekymringsfullt

På det private toalettet ble det funnet omtrent 30 kilo ferdigprodusert tofu.

– I denne saken og i andre saker ser vi at produktene er pakket på en ganske så profesjonell måte, sier Johansen.

– Det er bekymringsfullt at disse varene fremstår for forbrukeren som av bedre kvalitet enn det er i virkeligheten, legger han til.

Funnet i butikk

Johansen forteller at det er vanskelig å knytte akkurat disse varene opp til en konkret butikk, men at de i tidligere saker har funnet varer i butikk som er produsert hjemme.

– Ofte vet butikkene at dette er varer de ikke kan omsette, og varene blir ofte gjemt bort under tilsynet eller plassert på steder vi ikke har tilgang til, forteller Johansen.

Johansen forteller at en slik produksjon av mat er meget uhygienisk og direkte farlig.

TOFU: Omtrent 30 kilo tofu ble funnet i leiligheten. Foto: Mattilsynet

– I et slikt rom kan det finnes farlige bakterier for mennesker. Det er veldig lett at disse smitter over til maten, og kan derfor medføre at man blir syk av å spise det, sier han.

Mistanke om videresalg

Mattilsynet har i liket med NAV, Skatt øst, Arbeidstilsynet og Tolletaten, et tett samarbeid med A-krimsenteret i Oslo, og har anmeldt saken til politiet.

– Er det mistanke om videresalg av varene?

– Ja, det er det.

Olav Norheim, leder for A-krimsenteret Oslo og Akerhus, bekrefter at de involverte vil bli politianmeldt.

– Vi utførte en kontroll i en leilighet i Oslo hvor vi avdekket stor produksjon av tofu. Nivået var så omfattende at det nå sjekkes om dette kan ha endt opp i restauranter og butikker, sier Norheim.

Godkjent hjemmeproduksjon

Til Dagbladet forklarer Johansen at det er åpning i regelverket for å produsere tofu hjemme, men at det da må registreres og eventuelt godkjennes av Mattilsynet.

– Ofte er det mugg og sopp i leiligheten. Dette skyldes at produksjonen medfører høy fuktighet, og boligen kan nesten være ødelagt på grunn av fukt, sier han til avisen.