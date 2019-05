Da en skade knuste drømmen om VM i 2018, var det begynnelsen på slutten for en Nicklas Bendtner.

Det mener den danske fotballeksperten Morten Bruun.

– Jeg tror Nicklas Bendtner døde som fotballspiller da han ikke ble tatt ut til VM. Siden den gang har det for alvor gått nedover i Rosenborg, sier han til B.T.

Sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, bekreftet tidligere denne uken at Bendtner er ferdig som RBK-spiller til sommeren.

I de siste kampene har han ikke vært en del av troppen til Eirik Horneland.

– Frem til høsten 2017 scoret han mange mål i en ganske svak norsk liga, men uansett... Han scoret jo mål, kom med på landslaget igjen og fikk også litt spilletid i flere kamper. Der lignet han jo en VM-spiller. Men etter at han ikke kom med til VM, har det ikke vært noe positivt å snakke om, mener Bruun.

Den danske eksperten blir ikke overrasket dersom Bendtner legger skoene på hylla.

– Det vil ikke overraske meg om han legger opp. Nå er ikke jeg en gambler, men om jeg var det, ville jeg satse på at han nå legger opp, sier han.

– Jeg har bare en følelse av at Nicklas Bendtner ikke har noen glede av fotballen lenger, fortsetter Bruun.

Han er imidlertid sikker på at Bendtner ikke vil ha noe problem med å finne en ny klubb dersom han fortsetter.

– Hvis han vil fortsette, så kan han nok finne en klubb. Men så blir det en kort kontrakt, der lønnen er avhengig av prestasjonene, og det blir en klubb på et alternativt nivå, mener eksperten.

Han tror ikke noen danske klubber vil røre ved 31-åringen, men at det kan tenke seg at han får et tilbud fra en klubb i Championshio. Det mest sannsynlige mener han er et tilbud fra Kina, Emiratene eller USA.

– Men jeg vender tilbake til: Vil han det nok? Gidder han det egentlig? Brenner han for fotballen? Eller brenner han for livet som fotballstjerne og glamouren som følger med? Der er jeg i alle fall usikker på hva svaret er, sier han.