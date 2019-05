Er du fra nord, sør, øst eller vest? Med tanke på været spiller det liten rolle i tiden som kommer.

Det blir nemlig ingen værvinnere i Norge verken i helgen eller til uken, skal man tro vakthavende meteorolog Lillian Bergeheim i Storm Geo.

– Alle får litt av alt, konstaterer hun.

Kaldere

Etter 17. mai har temperaturene sunket og utover helgen blir det enda kaldere.

– Det blir kjøligere de neste dagene, bekrefter Bergeheim.

I Troms og Finnmark vil temperaturen ligge på 3-6 grader på dagtid søndag. I Nordland blir det litt mildere med opp mot 7-8 grader og det samme gjelder Trøndelag.

– Vestlandet ligger på 12-14 grader og Sørlandet med Agder og Telemark får en relativt god dag i morgen med opp mot 13 grader, mens på Østlandet blir det litt regn og temperaturer på 13-15 grader, forklarer meteorologen.

Alle får nedbør

Bergeheim forteller at hele landet også bør belage seg på nedbør i løpet av dagene som kommer.

– Stort sett i form av regn, men lengst nord i landet, i Troms og Finnmark, er det faktisk så kaldt i morgen og mest sannsynlig mandag morgen, at nedbøren kan komme som sludd og snø, sier hun.

I fjor begynte den lange, varme sommeren like etter 17. mai. I år blir vi nok ikke like heldige.

– Det ser ut som sommeren lar vente på seg, dessverre, sier Bergeheim.

Bortsett fra et lite håp om en høytrykksrygg og litt bedre vær neste helg, later det til at innbyggere fra alle kriker og kroker i vårt langstrakte land må belage seg på grått vær fremover.

– Litt grått over alt

Det som ser ut til å bli et relativt grått og kjedelig helgevær, kan også se ut til å strekke seg utover i uken som kommer. I Nord-Norge vil temperaturene dog stige noe.

– Når vi kommer til onsdag er nok Troms og Finnmark oppe i 12-14 grader, forteller Bergeheim.

Nordland kan vente seg 10-12 grader i starten av uken, mens Vestlandet går synkende temperaturer i møte.

– På mandag får de rundt samme temperatur som i helgen med 12-14 grader, så blir det kjøligere på tirsdag og onsdag, sier hun.

Også på Sørlandet vil temperaturene synke gradvis mens på Østlandet blir temperaturen stående på stedet hvil. Meteorologen oppsummerer det slik:

– Det blir litt varierende temperaturer og litt grått over alt.