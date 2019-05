Med en bestetid på 10.10, er 22 år gamle Trae Williams en av Australias raskeste på 100 meter gjennom tidene.

Kunne han kopiert den tiden i et VM, ville han ha snust på en finaleplass.

Nå har den talentfulle sprinteren, som har fått kallenavnet «Quadzilla» på grunn av sine enorme lårmuskler, bestemt seg for heller å satse på rugby – en svært populær idrett i Australia.

Sjokkavgjørelse

Det kunngjorde han på Instagram, bare én uke etter at han hadde representert Australia under en stafett i Japan.

Rugbynettstedet rugby.com.au beskriver avgjørelsen som et sjokk.

Nå får 22-åringen sjansen til å spille seg inn på det australske rugbylandslaget.

– Det er en mulighet du bare får én gang i livet, så jeg måtte ta den. Jeg hadde en veldig god sjanse til å kvalifisere meg til OL både på 100 meter og 100 meter stafett, men det ble et spørsmål om hva jeg ville gjøre. Og jeg har en lidenskap for rugby, sier Williams til rugbynettstedet.

Mannen bak «overgangen», er Steve Hoiles. Han er trenerassistent for det australske landslaget. Hoiles hadde lenge vært på utkikk etter spillere som kan tilføre laget mer fart, og så nærmere på de australske sprinternes bakgrunn.

Da han fant ut at lynhurtige «Quadzilla» hadde spilt rugby i ungdomsårene, var han ikke snau med å ta kontakt. Fra tribuneplass under Commonwealth Games ble trenerassistenten mektig imponert.

– Grunnen til at han skilte seg ut, var at han fløy ut av startblokkene. Han er ikke bare rask, men sterk, sier Hoiles til rugby.com.au.

Vil ikke forandre ham

Kort tid etter hentet de Williams inn for en prat. Sprinteren med de enorme lårene deltok så på en treningsøkt, der han imponerte i flere faser av spillet. Assistenttreneren erkjenner at «Quadzilla» har sitt å jobbe med, men nivået var tilstrekkelig til at han ble tilbudt en kontrakt.

Hoiles vil imidlertid ikke at sprinteren skal endre for mye på sin unike fysikk, skriver rugbynettstedet.

– Vi kommer ikke til å prøve å forandre kroppen hans hvis det betyr at han blir tregere. Han må kanskje legge på noen kilo på overkroppen, men ikke noe stort, mener trenerassistenten.

Det australske sprintlandslaget tar sjokkavgjørelsen med fatning.

– Han har vært en viktig bidragsyter de siste fem årene. Samtidig som vi kommer til å savne å ha ham rundt oss, er det viktig at vi fortsetter å jobbe hardt for å beholde talentene våre, sier Det australske friidrettsforbundet i en uttalelse, ifølge The Guardian.