Den store familiebilen Superb har vært viktig for Skoda helt siden den debuterte for 18 år siden.

Dette har i mange år vært et av de smarteste kjøpene i familiebilklassen. Superb byr på mye plass og en rekke praktiske løsninger, til gunstig pris.

Nå er det klart for viktige nyheter her. Det Skoda selv kaller en "oppfrisket Superb" debuterer under VM i ishockey, som blir arrangert i Slovakias hovedstad Bratislava.

Her handler det om oppdatert teknikk og noen visuelle endringer. For første gang kommer Superb som ladbar hybrid. Og så lanserer Skoda i tillegg en utgave de har hatt stor suksess med på lillebror Octavia i mange år.

Ikke en vanlig Superb

Nå kommer nemlig Superb i Scout-versjon. Kort fortalt betyr det økt bakkeklaring, firehjulstrekk og en god dose offroadstyling som gjør bilen litt tøffere enn standardutgaven.

Nye støtfangere foran og bak, og plastbeskyttere over hjulbuene, kanalene og nedre del av dørene er de tydeligste kjennemerkene på at dette ikke er en helt vanlig Superb.

Scout-utgaven kommer med en det Skoda kaller en «RoughRoad»-pakke som standard. Denne inneholder beskyttelsesplater under motoren og andre sentrale deler, og øker bakkeklaringen med 15 mm. Dette får støtte av et eget «Off-Road»-modus og «Dynamic Chassis Control» som begge blir tilgjengelig som ekstrautstyr.

Ekstra beskyttelsesplater under hekken understreker at dette er en tøffere versjon av Superb.

Oppgradert interiør

Motoralternativene for Scout-utgaven blir bare de sterkeste motorene. 2,0 TDI-motoren yter 190 hk og har 400 Nm dreiemoment.

2,0 TSI yter 272 hk og har et maksimalt dreiemoment på 350 Nm. Begge utgavene kommer med en syvtrinns DSG-automatgirkasse.

I forbindelse med faceliften har Superb også fått flere oppgraderinger i interiøret. Skoda lover også flere såkalte Simply Clever-løsninger, som skal gjøre livet som Superb-eier litt enklere.

Innvendig har det skjedd ting med både materialvalg og smarte løsninger.

660 liters bagasjerom

For første gang blir «Full LED Matrix»-hovedlys tilgjengelig på en produksjonsmodell fra Skoda. Flere nye assistentsystemer innføres, for eksempel «Predictive Cruise Control». Superb får nå også «Side Assist», som fungerer på avstander opptil 70 meter.

På grunn av ny frontstøtfanger, er Superb blitt 8 mm lenger – nå er totallengden 4,86 meter. Stasjonsvognutgaven øker med 6 mm, til en lengde på 4 ,86 meter. Øvrige mål forblir uforandret, med et bagasjerom på klasseledende 660 liter.

Superb er en ekte plassmester, dette bagajserommet svelger unna 660 liter.

Passerte én million biler

Superb-navnet har for øvrig røtter tilbake til 1930-tallet. Etter en pause på mer enn 50 år, ble toppmodellen gjeninnført i 2001, og den moderne utgaven er nå i sin tredje generasjon.

Den er blitt en stor suksess både som privatbil for familier, og som en komfortabel bil i businessflåter. I april 2017 passerte tredje generasjon Superb én million produserte biler.

