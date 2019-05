Dette må du vite om EU-valget

GUE/NGL er gruppen for venstresosialistiske partier. I Norge har SV et samarbeid med denne gruppen, men SV er også med i et nettverk kalt Plan B. Dersom Norge hadde vært med i EU ville SV tilhørt denne gruppen.

EFA er den grønne blokken i parlamentet. Miljøpartiet De Grønne er medlemmer av paraplyorganisasjonen og ville vært medlem av denne gruppen i parlamentet dersom Norge var med i EU.

S&D er den sosialdemokratiske gruppen i parlamentet. Arbeiderpartiet er medlem av paraplyorganisasjonen PES, som er en del av gruppen S&D i parlamentet. Arbeiderpartiet ville vært medlem av denne gruppen om Norge var med i EU.

ALDE er den liberale gruppen i parlamentet. Norske Venstre er medlem av paraplyorgniasjonen av liberale partier i Europa og ville tilhørt denne gruppen dersom Norge var med i EU.

EPP er den største gruppen i dagens parlament. Dette er en gruppering av kristendemokratiske og borgerlige partier. Både Høyre og Kristelig Folkeparti er medlemmer av organisasjonen EPP. Dersom Norge hadde vært medlemmer av EU ville de tilhørt denne gruppen.

ECR er en nasjonalkonservativ gruppe i parlamentet som er euroskeptiske. I denne gruppen er blant annet det britiske konservative partiet medlemmer. Her er også Sverigedemokratenes 2 representanter med.

EFDD er en euroskeptisk gruppe som kaller seg gruppen for frihet og demokrati i Europa. I denne gruppen inngår blant annet UK Independence party, hvor Nigel Farage var leder. Han er nå leder i Brexitpartiet i Storbritannia.

ENF er en gruppe euroskeptiske partier. I denne gruppen inngår det franske partiet til Marine Le Pen, Front National og italienske Lega som ledes av Matteo Salvini.

Andre Ikke alle partier er med i en gruppe i parlamentet. I dag gjelder det 22 av medlemmene i parlamentet.

Det norske Fremskrittspartiet ligger nærmest knyttet opp mot de nasjonalkonservative gruppene i parlamentet, men har ikke noe formelt samarbeid. Det har heller ikke Senterpartiet eller Rødt.

Ulike valgregler

Det er ikke samme regler ved valgene i alle EU-landene. I Østerrike er stemmerettsalderen 16 år, mens det i Belgia, Bulgaria og flere andre land er en «slags stemmeplikt» etter loven.

I Italia må alle kandidatene være over 25 år, mens det er 18 år som er grensen i våre naboland.

Noen land har sperregrenser for å bli valgt inn, som Frankrike og Ungarn hvor partiene må ha minst fem prosents oppslutning. I Danmark er det ingen sperregrense for å bli valgt inn i EU-parlamentet.

Hvor mange skal velges

Det velges ulikt antall medlemmer til parlamentet ut fra hvor mange som bor i de ulike landene. Flest velges fra det mest folkerike landet Tyskland (96). De andre landene skal velge: Frankrike (74), Italia (73), Storbritannia (73), Spania (54), Polen (51), Romania (32), Nederland (26), Hellas (21), Belgia (21), Portugal (21), Tsjekkia (21), Ungarn (21), Sverige (20), Østerrike (18), Bulgaria (17), Danmark (13), Slovakia (13), Finland (13), Irland (11), Kroatia (11), Litauen (11), Slovenia (8), Latvia (8), Estland (6), Kypros (6), Luxemburg (6) og Malta (6).