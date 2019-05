Her er Facebooks krigsrom mot falske nyheter

Det europeiske hovedkvarteret til Facebook ligger i Dublins hippeste strøk. Unge mennesker med hodetelefoner skynder seg på jobb i de mange tech-selskapene som ligger langs kanalen.

Det amerikanske selskapet eier Facebook, Instagram, Messenger og WhattsApp, sosiale medier, som har blitt en del av livet til de fleste av oss.

Utenfor Facebook-hovedkvarteret møter TV 2 venninnene Becky og Alison. De skal begge stemme ved EU-valget, og innrømmer at de følger nyheter og politikk via Facebook.

– Hvis du ser på unge folk, så vil Facebook påvirke hvem de velger, etthundre prosent, sier Alison Murphy.

Venninnen Becky mener Facebook bør gjøre mer for å forsikre seg om at informasjon som spres rundt er sann.

Frykter valgmanipulasjon

I et rom i 2. etasje i Facebook-hovedkvarteret i Dublin, sitter 40 personer foran dataskjermer. De leder alle team som jobber med datasikkerhet.

Gjennomsnittsalderen er lav. På veggene er det også en rekke skjermer. Facebooks våpen i kampen mot falske nyheter er et nyopprettet krigsrom, spesielt for EU-valget. Lexi Sturdy, som er sendt fra Facebook i California for å lede overvåkningen av EU-valget, forklarer hva de følger med på.

– Vi sjekker de postene som er blitt rapport til oss som mistenkelige og vi følger med på uvanlig aktivitet, sier hun.

TV 2 er en av få medier som får besøke Facebooks «war-room». Facebook er vant til å overvåke valg, men EU-valget er det mest kompliserte valget de har overvåket. Grunnen er at det er valg i 28 land på samme tid, og at landene har 14 forskjellige språk.

3 milliarder falske kontoer

Det siste halve året har Facebook fjernet 3 milliarder falske Facebook-kontoer. Mange av dem brukes til å spre falske nyheter.

Både Facebook og EU frykter at desinformasjon, hatytringer og desinformasjon kan påvirke valgresultatet. Den amerikanske sosiale medier- giganten sliter med omdømmet, etter avsløringer om brudd på personvernet og dårlig håndtering av datasikkerhet, også ved valg.

– Det er smarte folk, som noen ganger vil forsøke å påvirke valg. Så gårsdagens angrep er annerledes enn morgendagens angrep, sier Richard Allen, Facebooks vise-direktør for samfunnskontakt.

Det tidligere britiske parlamentsmedlemmet jobber nå for Facebook, ikke minst for å gjenopprette tilliten til selskapet.

Han deler de som produserer falske nyheter inn i tre grupper: Det er de som vil tjene penger på "klikkvinnere", fremmede stater som vil påvirke politisk og også politiske grupper innen et land som gjør det samme.