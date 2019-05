Fotballryktene: – Nå kan de bli lagkamerater – i Liverpool

Det er ett år siden Mohamed Salah gikk gråtende av banen i Champions League-finalen etter en duell med Sergio Ramos.

Kanskje leger tiden alle sår, for nå skal Jürgen Klopp være ute etter å hente Real Madrid-kapteinen til Merseyside.

Ifølge El Chiringuito har nemlig Ramos havnet på kant med Real Madrid-president Florentino Pérez. Forholdet skal være så dårlig at han nå vurderer å forlate «Los Blancos», angivelig på jakt etter respekt, ikke penger.

Spanske AS hevder at Manchester United og Liverpool allerede har vært i kontakt med Ramos' representanter. Stopperkjempen har etter sigende også et tilbud fra Kina, mens Juventus følger nøye med på utviklingen.

Antoine Griezmann så ut til å være klar for Barcelona da han bekreftet i en video at han forlater Atlético Madrid. Videoen skal ha irritert enkelte i Barcelona-hierarkiet, noe som gjør at diskusjonen om hvorvidt de faktisk skal hente den franske stjernen pågår for fullt.

Nå har Ole Gunnar Solskjær planer om å kuppe avtalen. Independent hevder å vite at Manchester United har tatt kontakt med Griezmann, og at en overgang er mulig.

De røde djevlene blir stadig linket til Ajax-stjerneskuddet Matthijs de Ligt. Nå har 19-åringens aktivitet på sosiale medier gitt Manchester United-fansen fornyet håp om at nederlenderen skal havne på Old Trafford. Midtstopperen har nemlig likt et Instagram-innlegg der Rio Ferdinand mimrer tilbake til Champions League-triumfen i 2008, skriver Mirror.

Samtidig planlegger Tottenham å punge ut for mindre etablerte stjerner. Ifølge Daily Mail kommer Spurs til å by om lag 900 millioner kroner for å sikre seg Bournemouth-duoen Callum Wilson og David Brooks.