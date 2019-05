I helgen har Miljøpartiet de Grønne landsmøte. Rundt 200 delegater fra hele landet er samlet på Fornebu, hvor det skal stemmes over både tillitsverv og valgløfter.

På programmet er det naturlig at klima og miljø står i fokus.

Kommunestyrerepresentant Erlend Kristensen fra Sandnes har levert et forslag han mener vil løse klimakrisen.

– Det handler om at vi skal snu vårt forhold til avgifter på hodet. Det vil si at vi betaler ut alt i utbytte til folket, sier han til TV 2.

– De som forbruker mest er de rikeste. Dermed blir det en veldig god sosial omfordelingsprofil, slik at 70 prosent faktisk vil tjene på økte avgifter, fortsetter han.

Kommunestyrerepresentanten sier det foreslås å starte med avgifter som bensin og diesel og flyreiser.

– Dermed belønner du folk som velger å ta tog, buss og sykle eller kjøre elbil, sier han.

Kompromissforslag

Lørdag morgen ser det også ut til at partiet når et kompromiss når det gjelder spørsmålet om vindturbiner på land. I utgangspunktet hadde MDG to diametralt motsatte resolusjoner på bordet, og det gikk mot en bitter avstemning.

Den ene ville stanse nesten all utbygging av vindmøller for å beskytte verdifull natur, mens den andre ville åpne for betydelig utbygging for å gjøre Norge til et batteri for fornybar energi i Europa.



Men i morgentimene lørdag kom redaksjonskomiteen fram til et kompromissforslag som etter all sannsynlighet blir vedtatt senere på dagen, skriver Aftenposten.

Forslaget går ut på at det skal gis konsesjoner til utbygging av vindkraft på land, men primært i områder med eksisterende inngrep og infrastruktur og ikke i områder med urørt preg og andre viktige natur- og friluftsverdier.

Striden om vindkraft på land har splittet miljøpartiet. Flere av talerne mente det ville være galt å bygge vindmøller i norsk natur som setter utrydningstruede dyre- og fuglearter i fare. Andre mente at klimakrisen er så overhengende at fornybar vindkraft er av avgjørende betydning for et grønt skifte.

Lørdag skal blant annet klimakutt i kommunene diskuteres.

Demonstranter

Over hele verden har skoleelever streiket for klimaet flere fredager i vår, det skjedde også fredag denne uken.

– Det er vi unge som må ta regningen for politikernes tiltaksløshet i klimapolitikken. Men i stedet for å kutte i utslipp, deler regjeringa ut nye oljefelter i Arktis, og planlegger nye flyplasser og rullebaner. Det er ikke noe vits i å studere for ei framtid hvor miljøet er ødelagt, har leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom uttalt i en pressemelding.

Fredag kom flere demonstrerende ungdommer på landsmøtet til MDG. 15 år gamle Penelope Lea var en av dem. Hun holdt tale for forsamlingen og ba politikerne ta sjanser for å løse klimaproblemet.

Se Penelope Lea tale til MDG: