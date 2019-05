Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Det var trist å lese at Audi TT blir borte, der forsvinner en bil som har stått ut i modellutvalget til Audi.

Jeg eide den første TT-en i ungkarstiden (det begynner å bli lenge siden) og kjenner på at det hadde vært veldig gøy å ha den igjen som et prosjekt og hobbybil. Jeg har fått med meg at det er åpnet for import av biler som er 20 år og eldre uten at det er avgift. Er det noe å tenke på i forhold til TT eller gjør jeg like gode kjøp i Norge? Hilsen William.

Benny svarer:

20 års-regelen gjelder fra 1. juli i år og er et funn for alle de som vurderer å ta inn godt voksne biler. Her kan man altså bruktimportere biler som er 20 år eller eldre, uten å betale avgift. Riktignok må man betale moms på kjøpesummen, men for veldig mange biler er dette likevel lønnsomt.

Årsaken er at prisnivået på brukte biler er høyt i Norge. Det skyldes det høye avgiftsnivået på nye biler. Dessuten er Norge et lite marked, dermed er også utvalget begrenset.

Hyggelig å høre at du tenke å kjøpe TT igjen, å kjøpe igjen en bil fra "ungdommen" blir aldri feil. Dette er også en bil som veldig fort har blitt en klassiker. Jeg tror fine eksemplarer bare vil stige i verdi i årene fremover.

Audi TT debuterte i 1998, men jeg mener de første bilene ble registrert i 1999. Det betyr at de nå er akkurat 20 år gamle og dermed går inn under den nye ordningen.

Så er spørsmålet om du bør finne en norsk bil – eller importere. Det er det nok ikke noe opplagt svar. Fordelen med å lete utenfor Norge er at du har veldig mange flere biler å velge mellom. Her kan du virkelig være kresen, og finne bilen du synes er perfekt for deg.

I Norge er utvalget langt mer begrenset. Men samtidig kan det nok være tryggere å kjøpe en "norsk" bil, hvis du finner den riktige for deg. Men det kan nok fort også betinge at du må smøre det litt med tålmodighet.

Interiøret var en liten sensasjon da TT kom på markedet, det står seg fortsatt veldig bra.

Hardt eller godt liv

Utfordringen med disse bilene er alderen. 20 år og gjerne mange kilometer, gjør noe med alle biler. TT var heller ikke verdens beste bil sånn i utgangspunktet. Eksemplarer som har hatt mange eiere og som mangler servicehistorikk, ville jeg styrt unna. Da blir gjensynet fort ikke så hyggelig, etter hvert som verkstedregningene renner inn.

Dette er typisk en bil der det ofte finnes to kategorier som bruktbil: Enten har de blitt hardt kjørt og etter hvert blitt ganske frynsete – eller så har de hatt et god liv i garasjen og blitt brukt som kosebil på fine sommerdager. Det er sistnevnte kategori du bør kjøpe, hvis du har mulighet til det.

Da kan du få et fint eksemplar der alt er på stell og kilometerstanden heller ikke er avskrekkende. Det koster litt mer, men på litt sikt er det klart lønnsomt. Det er mindre fare for store påkostninger, og du vil også ha en bil som er attraktiv i bruktmarkedet, hvis du skulle ønske å selge.

Du kan naturligvis være heldig og finne en slik bil i Norge, men sjansene er nok langt større hvis du ser lenger ut i Europa. Lykke til med jakten!

