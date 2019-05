Ifølge indiske medier var barna i alderen 14 til 17 år. 16 av de omkomne var jenter.

– Jeg er blitt fortalt at disse ungdommene ble fanget i bygningen da flammene ødela trappen, sier delstatsminister Vijay Rupani til The Press Trust of India.

Videoer på sosiale medier viser flere elever som hoppet fra tredje og fjerde etasje i bygningen som brant i byen Surat. Minst tre av de omkomne døde av skader de fikk da de hoppet fra bygningen, ifølge politiet. Minst tolv elever er lagt inn på sykehus.

Tenåringene deltok i ekstraundervisning som fant sted i de øverste etasjene av et næringsbygg. Brannen brøt ut mens 50 eller 60 personer var i undervisningslokalet, skriver nyhetsbyrået AFP. Brannen var under kontroll først etter fem timer ved hjelp av over 20 brannbiler.

Delstatsmyndighetene har lovet en grundig etterforskning av tragedien og varslet at de berørte familiene vil få rundt 50.000 kroner i oppreisning.

Indias statsminister Narendra Modi, som selv kommer fra Gujarat, kondolerer de etterlatte og ber lokale myndigheter gi nødvendig hjelp til ofrene.

(©NTB)