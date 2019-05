Uruguay - Norge 3-1

Norge åpnet U20-VM i Polen med et 1-3-tap for Uruguay fredag. De norske ungguttene lå under 0-2 til pause og fikk en redusering tidlig i andre omgang, men i sluttminuttene kontret Brian Rodríguez inn 3-1-målet.

I neste VM-kamp for Norges unggutter mandag venter New Zealand, som knuste Honduras hele 5-0 tidligere fredag.

Erling Braut Haaland trodde han hadde sendt Norge i ledelsen etter tolv minutters spill, men målet ble annullert etter at Eman Markovic ble dømt offside i situasjonen før.

Søramerikanerne tok ledelsen etter 21 minutters spill da Darwin Núñez tok ned et oppspill på brystet og banket ballen i en bue over Julian Faye Lund på halvdistanse.

Den Rosenborg-eide Mjøndalen-målvakten måtte plukke en ny ball ut av nettet åtte minutter senere. Brian Rodríguez lurte Håkon Evjen og slo inn til Francisco Ginella, som dro seg forbi Tobias Børkeeiet og satte inn 2-0.

Norge klarte ikke å heve seg etter de to uruguayanske målene, og drøyt fem minutter før pause var Brian Rodríguez var ved å legge på til 3-0, men en god Julian Faye Lund stoppet skuddet.

Norge kom med i kampen igjen helt i starten av andre omgang. Forsvarsspiller Maximiliano Araújo og målvakt Franco Israel samarbeidet dårlig og et langt oppspill gikk over førstnevnte til Christian Dahle Borchgrevink, som satte inn utligningen til 1-2.

Maximiliano Araújo var nær ved å rote det til igjen sju minutter før full tid. Hugo Vetlesen banket ballen inn foran mål. Ballen gikk forbi Haaland, men i Uruguays venstreback. Heldigvis for Araújo gikk ballen like utenfor stolpen.

De norske ungguttene jaktet på utligningsmålet, men slet med å skape flere store sjanser. Drøyt to minutter før full tid fikk Uruguay kontringen som drepte kampen. Brian Rodríguez fikk æren av å banke inn 3-1-målet bak Faye Lund.