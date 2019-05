Vi gjentar: om du ikke har sett Game of Thrones-avslutningen, men har tenkt å gjøre det en gang, så kan det være lurt å slutte å lese nå.

Skal man lytte til Green Bay Packers-stjernen Aaron Rodgers, så gjør det nok uansett ikke så mye om man får en avsløring for mye.

For selv om han elsker den populære HBO-serien, så misliker han slutten.

Han spilte selv en liten rolle i den nest siste episoden av serien.

– Det var bare i noen sekunder, men jeg vil alltid være takknemlig, skriver han på Instagram.

På spørsmål om han likte den aller siste episoden, ga Rodgers sin dønn ærlige mening.

– Jeg elsker serien, og det var 10 fantastiske år... men nei.

Han likte overhodet ikke at det var Bran «the Broken» Stark som endte som konge.

– Du kommer til slutten, og Tyrion sier at personen med den beste historien er Bran? Som for tre episoder siden sa at han ikke lenger var Bran Stark, sier han til ESPN.

– Nei, Jon hadde en bedre historie. Daenerys hadde en bedre historie. Arya hadde en bedre historie. Sansa hadde en bedre historie. Tyrion hadde en bedre historie. Varys hadde en bedre historie. Bronn, mye bedre historie. Jamie, bedre historie. Cersei hadde nok en bedre historie. Alle Baratheoner hadde nok en bedre historie, mener Super Bowl-mesteren fra 2011.

At hans favoritt døde i den siste episoden, hjelper nok neppe på Green Bay Packers-stjernens dom.

– Jeg mener Daenerys burde vært på tronen, sier han.

Rodgers siste teori går ut på at Bran selv har orkestrert det hele, ved å fortelle Jon Snow sannheten om sin eget opphav.

– Her er min siste teori. Bran, den treøyde ravnen, som bare vil rikets beste. La oss tenke på det. Han ønsket nok tronen hele tiden. Han var den som sa det til Starkene, og visste at Sansa kom til å si det til Tyrion. Som visste at Tyrion ville snakke med Varys, og at de ville forsøke å ta livet av henne. Noe som ville gjøre henne sint, og gjøre henne til den gale dronningen, sier han og fortsetter:

– Han kan være den som står bak det hele. Til slutt sier han at han ikke vil være konge, men hvorfor reiste jeg hele veien for å komme hit? Nei, ler NFL-spilleren, som spekulerer at manusforfatterne har vært litt for opptatt med andre ting.

– Jeg elsket muligheten til å være med, jeg elsker serien, men manusforfatterne jobber også med Star Wars. Jeg tror kanskje de har hatt det litt travelt den siste sesongen, sier han