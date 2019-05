– Det har vært litt av en reise, sier Lasse Matberg når TV 2 møter han på en kafé i Roma.

Matberg er idrettsoffiser på Nato-basen i Stavanger, jobber som modell og har siden 2015 opparbeidet en følgerskare på godt over 600.000 på Instagram.

Og i januar fikk han en mail fra Rai, den italienske statseide kringkasteren.

– Da jeg fikk mailen, svarte jeg litt sånn «don't waste my time», men så ville de veldig gjerne snakke med meg, forteller Matberg og fortsetter:

– De var opptatt av TV-serien «Vikings» og at det skulle være siste sesong av «Game of Thrones» denne våren. Da passet jeg inn, sier Matberg, som nå i «Ballando con le Stelle», som Skal vi Danse heter i Italia, går under kallenavnet «Den norske vikingen».

Norske Lasse har blitt berømt for å se ut som en viking

– Aldri danset

Etter en litt humpete start har Matberg fått stadig bedre tilbakemeldinger fra dommerne i panelet.

– Det var litt sjokk i starten her. Jeg hadde jo aldri danset før og det er direktesendinger med mer enn fire millioner seere, forteller han til TV 2.

– Men jeg har veldig bra samarbeid med dansepartneren min Sara, og så må jeg bare prøve å glemme at det er noen som sitter og ser på, legger han til.

Siden mars har «Den norske vikingen» pendlet hver uke mellom jobben i Stavanger og danseøvinger og TV-sendinger i Roma.

Han har jobbet lange dager på NATO-basen mandager og tirsdager, for så å reise til Roma tirsdag kveld eller onsdag morgen. Da har det vært dansetrening med Sara frem til direktesendingen på Rai lørdag kveld, og så tilbake til Stavanger igjen på søndagen.

– Det har vært mye, men det er jo veldig gøy. Og så har det jo vært en progresjon i dansingen, sier Matberg.

Se Lasse Matbergs danseferdigheter i videoen han delte før konkurransen begynte:

Nummer én

Såpass mye progresjon har det vært, at i den forrige sendingen, der dansestjernene skulle kvalifisere seg til semifinalen, fikk Lasse Matberg flest dommerpoeng av alle og ble nummer én.

– Det gikk over all forventning, sier Matberg og ler.

– Nå håper jeg jo å gå videre til finalen, legger han til.

– Og etter det?

– Jeg skal fortsette i jobben min i Stavanger, og så har jeg fått forespørsler om noen andre ting til høsten. Vi får se, sier han.

Semifinalen i italienske Skal vi danse går over to kvelder, i kveld fredag og lørdag.