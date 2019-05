Britiske Katie Boulter har fått et slags gjennombrudd denne sesongen. 22-åringen var ikke engang rangert blant de 170 beste i verden for ett år siden, men var i februar helt oppe på 82. plass på WTA-rankingen.

For øyeblikket er Boulter rangert som nummer 112 i verden, og da Leicester-jenten pådro seg en ryggskade i april var hun rask med å konstatere at hun nok ikke ville rekke Roland-Garros-turneringen der hun var forhåndskvalifisert til hovedrunden.

Tjener godt uten å spille

Derfor var det mange som ble overrasket da Boulters navn dukket opp i torsdagens trekning. Men fredag kom beskjeden om at briten som ventet må trekke seg. Hun besto ikke legesjekken.

Men ettersom Boulter dukket opp på Roland Garros og ventet så lenge med å trekke seg, drar hun ikke tomhendt hjem fra Paris.

Hun får nemlig halvparten av prispengene som tilfaller taperen av første runde, rundt 220 000 kroner. Dermed nyter Boulter godt av en ny regel som er ment å forhindre at spillere dukker opp på grusen skadet, for så å trekke seg for pengenes skyld.

– Brudd på spillets ånd

Britisk presse stiller spørsmål ved deres tredje beste kvinnelige spillers avgjørelse, og insinuerer at 22-åringen har utnyttet systemet for pengenes skyld.

TALENT: Katie Boulter har fått et gjennombrudd det siste året. Foto: Tony Ashby

«Selv om hun har handlet innenfor reglementet, så synes det å ha vært et brudd på spillets ånd, da ingen i britisk tennis forventet at hun skulle bli spilleklar etter å ha skadet ryggen i Fed Cup rett over påske,» skriver Daily Mail.

The Guardian skriver at Boulders avgjørelse skapte forundring på Roland Garros og mener briten har håndtert situasjonen på «i beste fall klossete vis.» De poengterer at ved å trekke seg så sent har Boulter kostet en annen spiller en plass i turneringen – i dette tilfellet sveitsiske Stefanie Vöegele som var først i køen som erstatter – og dermed også minst 440 000 kroner i premiepenger. Nå vil plassen i stedet gå til en «lucky loser» fra kvalifiseringen.

Selv var tennis-talentet svært lite villig til å prate med pressen fredag, men på Twitter skrev hun følgende:

«Så skuffet over å måtte trekke meg fra French Open. Jeg håpet på å kunne delta, men legene har rådet meg om ikke å risikere noe på grunn av ryggen. Kan ikke vente med å komme tilbake på banen.»