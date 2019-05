Adam Levine ble verdenskjent gjennom popgruppen Maroon 5.

Ved siden av artistkarrieren har han vært dommer i den amerikanske versjonen av sangkonkurransen The Voice.

Etter hele 16 sesonger som mentor er det nå, ifølge CBS NEWS, slutt på en epoke.

Fra starten

Popartisten var en av de fire originale mentorene som startet i programmet.

Etter det gikk på lufta i 2011 har Levine, som mentor, vunnet tre ganger.

Programlederen Carson Daly annonserte på fredag at Levine alltid vil være en del av The Voice-familien.

Returner til programmet

Gwen Stefani vil nå ta over den røde stolen. Hun var mentor gjennom tre sesonger. Det skal også ha vært gjennom programmet hun møtte sin nåværende kjæreste.

Country-stjernen Black Shelton og Gwen Stefani har blitt et yndig stjernepar i USA. Shelton og Levine er blitt kjent for å erte hverandre under livesendingene av The Voice. De blir kalt såkalt «frenemies».