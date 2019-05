To drept i bombeangrep mot moské i Pakistan

ØDELEGGELSER: Minst to personer er drept etter at en bombe gikk av i en moské i Pakistan fredag. Foto: Arshad Butt/AP Photo

Minst to personer ble drept og over 20 såret da en bombe eksploderte under fredagsbønnen i en moské i den pakistanske byen Quetta.