Forbudet kommer uten unntak, selv når det gjelder graviditeter som følge av incest og voldtekt.

Loven innebærer at man kun kan ta abort etter åtte ukers graviditet, dersom det er snakk om medisinske nødstilfeller, som at kvinnen står i fare for å dø.

– Ved å signere dette lovforslaget i dag, sender vi en tydelig beskjed til nasjonen om at i Missouri står vi for liv, å beskytte kvinners helse og være talsmann for de ufødte, sa guvernøren i en uttalelse gjengitt i ABC News fredag.

Flere endringer

Missouris innskrenkede lovgivning er den siste i rekken av mange. Tidligere i år har Georgia, Kentucky, Mississippi og Ohio innført en abortgrense på seks uker.

Alabama har også fulgt etter, med enda strengere restriksjoner. Der vil myndighetene kun tillate abort dersom det er fare for mors liv. Loven ble underskrevet av Alabamas republikanske guvernør Kay Ivey 16. mai.

Loven åpner ikke for å straffeforfølge kvinnen som tar abort, kun personen som utfører aborten. Strafferammen er satt til mellom 10 og 99 års fengsel.

Abortdebatt

Innskrenkingene har ført til en stormende debatt. Mange frykter at den strenge lovgivningen vil føre til en økning i farlige illegale aborter.

– Vi har mye kunnskap om hva strenge abortlover fører til. De landene med strengest abortlover har størst dødstall, mens liberale abortlover har lavest dødstall. På samme måte ser vi at dødstallene blant kvinner øker når lovene strammes inn, sa lege Berit Austveg til TV 2 torsdag.

Kritikere

Kritikere mener at lovgivingen er i strid med en høyesterettsdom fra 1973 der det ble fastslått at abort var lov i hele USA.

– Før 1973 var det mange konservative stater som forbød abort. Denne høyesterettighetsdommen tillot abort ved et knips i hele USA, forklarte USA-kommentator Eirik Bergesen til TV 2 torsdag.

Flere konservative amerikanere har lenge ønsket en rettsavgjørelse som fjerner grunnlovsvernet.

Høyesterett har i USA en langt mer politisert rolle enn i andre land ettersom svært mye skal til for å endre landets grunnlov. De ni dommernes tolkning av grunnloven er følgelig av en svært sentral betydning og en evigvarende tolkningskamp mellom konservative og liberale verdier.

Da Brett Kavanaugh ble utnevnt til ny høyesterettsdommer i oktober, fikk høyesterett overvekt av konservative dommere, noe som mange frykter kan true grunnlovsvernet til retten til selvbestemt abort i landet.