Borce (35) jobbet for fake news-industrien: – Tror ingen hadde dårlig samvittighet

Etter valget av Donald Trump som president i 2016, ble Veles i Nord-Makedonia kjent som verdens fake news-hovedstad.

Byen ligger en times kjøring utenfor hovedstaden Skopje. Landskapet er grønt og frodig, men vel fremme i den lille byen Veles er det ikke vanskelig å se at levestandarden for mange er enkel.

I utkanten av byen ligger et enormt nedlagt fabrikkområde – et stengt smelteverk. De siste årene har det vokst opp andre fabrikker i Veles; fake news-fabrikker.

TV 2 kommer i snakk med Aleksandar Zafirovski (33), som har sønnen på armen. Like ved står et bilvrak. Huset hans er et enkelt murhus.

– Leveforholdene er langt ifra gode. Det er ikke noe godt liv her, sier Aleksandar Zidarovski.

Han forstår at unge uten jobb tjener penger på å skrive klikk-saker for nett. Han anslår at gjennomsnittslønnen i Veles er rundt 2500 kroner i måneden. Mange unge er arbeidsledige.

Det begynte med helsesaker og saker om kjendiser, men de unge i Veles skjønte raskt at politikk solgte godt. Særlig amerikansk politikk opp mot valget av Trump. Saker som at Paven støttet Trump eller at Hillary var pedofil. Annonsekronene rullet inn for saker som ble likt og delt millioner av ganger, særlig i høyrepopulistiske Facebook-grupper.

Men skulle de tjene mye penger, måtte du også jobbe mye, forteller andre unge TV 2 snakker med i Veles.

– Fake news er enkelt

Borce Pejcev (35) bor i Veles, og jobber i dag i et IT-firma i hovedstaden som web-utvikler. Men tidligere var han involvert i fake news-industrien.

I en periode hjalp 35-åringen unge i Veles med å sette opp falske nyhetssider. Han sier det var enkelt. I fremgangsmåten ligger det å velge et navn som ligner på et allerede kjent nettsted, som for eksempel OregonTimes.com eller TV2PolitikkNyhet.no.

– For en vanlig person vil det ta en halv dag å lære seg å skrive artikler. Det er bare å søke på nettet og finne en artikkel, gjerne på et amerikansk nettsted langt ut på høyresiden. Noen ganger skifter de ut et bilde og en overskrift. Det er som å skrive et dokument i Word. Det er veldig enkelt, forteller han.

– Hadde folk dårlig samvittighet for å gjøre dette?

– Etter min mening, så brydde ingen seg om dette. Fordi det handlet ikke om oss, men om amerikansk politikk, ikke om vår politikk. Og det var en god mulighet til å tjene gode penger, sier Pejcev.