Lionel Messi er svært mediesky, men fredag tok han del i pressekonferansen før Copa del Rey-finalen mot Valencia lørdag kveld.

Det er første gang på over fire år at han er med på en pressekonferanse. Forrige gang den argentinske superstjernen møtte pressen var i forbindelse med Champions League-semifinalen i 2015.

Mye handlet om kollapsen på Anfield.

For mens det endte med finale og trofé for fire år siden, ble Barcelona blåst av banen mot Liverpool denne sesongen og rotet bort en tremålsledelse tidligere denne måneden.

Kollapsen henger i for Messi og Barcelona.

FORRIGE GANG: Lionel Messi sist han møtte pressen. Foto: Manu Fernandez

– Vi prøver fortsatt å komme over det som skjedde mot Liverpool. Jeg holder fortsatt på med det, og jeg tenker ikke på personlige utmerkelser, svarte Lionel Messi da han ble spurt om muligheten til å vinne Ballon d’Or.

31-åringen forteller at han ikke har sett semifinalen om igjen. Messi mener kampbildet ble likt som da Barcelona rotet bort 4-1-ledelsen i kvartfinalen mot Roma forrige sesong.

– Selvfølgelig er det mange forklaringer på hva som skjedde, men én ting er å vite det, men en annen er å si det høyt. Da ser det ut som unnskyldninger eller kritikk av enkeltspillere. Her må alle ta sitt ansvar, sier Messi.

Barcelona-trener Ernesto Valverde fikk mye kritikk etter semifinalexiten.

– Jeg har ikke sett mye av det som har stått i media, men jeg er blitt fortalt noe. Treneren har gjort en imponerende jobb i hele sin periode her. Han var praktisk talt uskyldig. Det er vi spillere som har skylden. Vi visste at det samme kunne skje som i Roma, og det var akkurat det som skjedde. Det kan skje ett år, men ikke to. Vi ønsket oss til finalen, og det som skjedde var utilgivelig, sier Messi.

Champions League-exiten gir ikke mer motivasjon i Copa del Rey-finalen mot Valencia, skal vi tro Lionel Messi.

– Nei, vi må skille det. Dette er en finale, og vi må ha hodet med oss og kjempe for det som står på spill. Vi kan ikke tenke på noe annet. Det er en konkurrent vi kjenner til. Vi klarte ikke å slå dem i ligaen. Vi kom ikke dit med rett holdning og Valencia kan straffe deg, sier han.