Fra svensk Hollywood-frue til gårdskjerring på norsk TV.

For flest nordmenn er Gunilla Persson (60) kjent fra TV3-serien Svenske Hollywoodfruer, hvor hun har delt skjermtid med blant andre Anna Anka.

Denne uken sjekket Persson inn i år 1920 på Gjedtjernet går i Grue kommune – langt unna glitter, glamour og dyre kjoler.

Liker Norge

Svensken er én av tolv kjendisdeltakere som skal kjempe for kampen om tilværelsen i den fjerde sesongen av Farmen kjendis.

– Jeg synes det er veldig moro å komme til Norge, for nordmenn er så hyggelige. Jeg har bare gode gode erfaringer med dere, sier Persson til TV 2.

Til tross for at hun ikke alltid kommer overens med de andre damene i Svenske Hollywoodfruer, hevder 60-åringen at hun er på godfot med deltakerne i Farmen kjendis.

– Jeg kommer overens med alle. Alle her er kjempesnille. Jeg tror ikke jeg kommer til å havne i konflikter med noen, sier Persson til TV 2 etter å ha tilbrakt én natt på gården.

– Men det er jo elleve andre personer her, så man vet aldri hva de sier bak ryggen din. Men til meg har alle vært trivelige og hyggelige.

Ikke redd for konflikter

Skulle likevel tumulter oppstå, er ikke Persson redd for å havne i konflikter med de andre deltakerne.

– Det kan jeg klare bra. Jeg har erfaringer med det, så det går an å overleve det også, ler hun.

60-åringen forteller at hun fikk god støtte fra datteren Erika da hun fikk tilbudet om å bli én av de tolv deltakerne.

I tillegg til datteren kommer 60-åringen til å savne moren og familien, samt hennes nye valp og «kjendis»-kattene Tusse og Lulle.

– For meg er det en lykke å være i nærheten av dyr. Da jeg kom inn her og så grisene, og så at hestene gikk fritt på vakre, grønne enger. Da ble jeg lykkelig, sier hun til TV 2.