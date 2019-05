«Jeg må dele en opplevelse», skrev 44 år gamle Nate Roman fra Massachusetts, USA i en Facebook-post 15. mai.

Mens Roman var på jobb, hadde uvedkommende tatt seg inn i boligen hans.

– Det første jeg tenkte på var sønnen min og å forsikre meg om at han ikke var i fare, sier Roman til TV 2.

Han kom hjem sammen etter å ha hentet sin fem år gamle sønn etter jobb, da gutten oppdaget at bakdøren var åpen. Det skriver NBC News.

Til CNN sier han at det hender seg at han går fra døren ulåst, og at han derfor ikke tenkte videre over det.

– Men da vi gikk inn merket jeg med en gang at noe var galt, sier han.

Nate Roman tenkte aller først på sønnens sikkerhet, da han skjønte at noen hadde tatt seg inn i huset. Foto: Privat

Uvedkommende

Uvedkommende hadde åpenbart tatt seg inn i boligen, men det rare var at ikke noe var ødelagt og eller borte.

Derimot var så å si hele boligen ryddet og vasket.

– Det var veldig ekkelt å tenke på at noen hadde vært inne i huset mitt og flyttet om på ting, sier Roman til TV 2.

Til NBC News forteller 44-åringen at det luktet vaskemiddel da han kom inn i huset, og at han forstod at noen hadde vært der inne.

Ifølge Roman hadde alle rommene bortsett fra kjøkkenet blitt ryddet og vasket.

«De redde sengene, støvsugde teppene, skrubbet toalettene og lagde roser av toalettpapiret», skriver han på Facebook.

RYDDIG: På rommet til Romans fem år gamle sønn var sengen redd og kosedyrene plassert ved siden av hverandre i sengen. Foto: Privat

Ingen har meldt seg

44-åringen har vært i kontakt med politiet, som opplyste til NBC News torsdag at de ikke hadde noen spor eller mistenkte i saken.

På Facebook skriver han at han ikke har funnet noen notater eller beskjeder i boligen etter det merkelige innbruddet.

«Min beste teori så langt er at et renholdsselskap ved et uhell dro til feil adresse. Det er fortsatt rart og ekkelt», skriver han.

Til TV 2 sier Roman fredag at ingen har meldt seg så langt, til tross for at det nå er over en uke siden det mystiske innbruddet.

– Jeg håper de gjør det, slik at jeg kan få lagt det bak meg, sier han.