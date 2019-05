– Han er den beste jeg noen gang har spilt med

Se Europaliga-finalen på TV 2 og TV 2 Sumo onsdag fra klokken 20.00.

– Jeg synes han er den beste keeperen jeg noen gang har spilt med. Han er en fantastisk spiller og en fantastisk fyr.

Ordene tilhører Chelsea-stopper David Luiz og spilleren han prater om er selvsagt Petr Cech.

Onsdag kveld spiller de mot hverandre i Europaliga-finalen. Etter kampen legger Cech keeperhanskene på hyllen for godt.

Har aldri sett triumfene i opptak

Den tsjekkiske målvakten kan se på tilbake en fantastisk karriere – først og fremst i Chelsea, hvor han vant alt som kan vinnes, inkludert både Champions League og Europa League. Trolig vender han snart tilbake til de blå, denne gang i rollen som sportsdirektør. Men først vil han vinne Europaliga-finalen med Arsenal.

SETTER PUNKTUM: En stor karriere er snart over. Foto: TV 2.

For 37-åringen er fortsatt fotballspiller – i hvert fall i noen dager til.

– Jeg har høydepunkter i karrieren min, men jeg prøver å leve i nuet. Jeg må innrømme at jeg aldri har sett reprisene av Champions League-finalen eller Europaliga-finalen fordi jeg ser kun fremover. Men når alt endelig er over kan jeg lene meg tilbake og nyte disse kampene og se tilbake på rekorder, «clean sheets», store triumfer, store redninger og alt det der. Men akkurat nå er det kun finalen som gjelder, sier Cech til TV 2.

– Skuffet over avgjørelsen til Wenger

Og seier i finalen ville vært et verdig punktum for målvakten som har holdt nullen flest ganger i Premier League – 202 ganger. Og denne sesongens Europaliga har virkelig gitt Arsenal-keeperen god anledning til å mimre.

– Det er en utrolig konstellasjon for finalen. I løpet av denne turneringen gikk jeg tilbake til Rennes og møtte laget hvor jeg tilbrakte to fantastiske år. Og nå er det Chelsea. Å spille finale er noe man drømmer om som barn, og på toppen av alt så er det min siste kamp i karrieren og jeg møter laget jeg tilbrakte elleve suksessrike år hos. Det er en fantastisk mulighet for meg.

Etter å ha vunnet alt som var med Chelsea, ble han etter hvert plassert på benken til fordel for fremadstormende Thibaut Courtois. Da valgte Cech å flytte litt lenger nord i London. Ikke for å trappe ned, men for å vinne enda mer. Enn så lenge har det blitt med ett FA Cup-trofé.

– En av grunnene til at jeg kom til Arsenal var for å spille Champions League og i Europa, og gjenskape noe av det jeg gjorde med Chelsea. Jeg var litt skuffet i starten da Arsène (Wenger) valgte kun å bruke meg i ligaen, mens noen andre sto i Europa, sier Cech til TV 2 og fortsetter: