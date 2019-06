Problemer og uenighet i etterkant av bruktbilkjøp er en gjenganger hos Forbrukerrådet.

Bil er som kjent i mange tilfeller en stor investering. Men det er ikke nødvendigvis de dyrere bruktbilene som skaper flest tvister.

I fjor meglet Forbrukerrådet i 2.209 bruktbilsaker. Det viser seg at risikoen for krangel er større jo eldre bilen er.

Det henger naturligvis sammen med at faren for feil også øker med alder og kjørelengde. Gjennomsnittsbilen i Forbrukerrådets klagebunke er rundt tolv år gammel, har kjørt over 150.000 kilometer og koster rundt 70.000 kroner. I praksis: Dette er biler der det aller meste kan skje.

Be om tilstandsrapport

En tredjedel av bilkjøpene som måtte til mekling i 2018, var for kjøretøy som kostet under 50.000 kroner.

– Vurderer du å kjøpe en bruktbil som er over ti år gammel, må du be om, eller investere i, en tilstandsrapport, sier seniorrådgiver og jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Det gjelder enten du kjøper bilen fra privatperson eller bruktbilforhandler.

Oppdager feil innen seks måneder

– Merkeforhandlere selger ofte bruktbiler med tilstandsrapport. Og det gjør også de fleste av bruktbilforhandlerne i Norges Bilbransjeforbund. Mange selger også biler med resterende nybilgaranti eller en egen bruktbilgaranti. Det gjør handelen tryggere for forbrukeren, tipser Iversen.

Undersøkelser viser at over halvparten av dem som oppdager en feil etter et bruktbilkjøp, gjør det innen seks måneder. Dessverre er det mange som kommer til kort:

– Du har rett til å klage etter loven, men er bilen gammel og den har kjørt langt, må du regne med en god del slitasje, om ikke annet er lovet. I slike tilfeller er en god bruktbilgaranti svært nyttig, sier Iversen, i en pressemelding.

Det finnes mange feller man kan gå i som bilkjøper. Og kjøper du eldre bil, bør du være ekstra på vakt. Foto: Newspress.

Se lenger enn prislappen

Det er bruktbilselgeren som må bevise at feilene ikke er omfattet av garantien, og ikke motsatt. Da slipper du som kjøper å bruke tid og penger på å samle dokumentasjon på at garantien gjelder.

Vær oppmerksom på at bruktbilgarantiene varierer i innhold. Noen dekker alt innenfor en bestemt tidsramme. Andre har kostnadsbegrensninger eller egenandel. De enkleste garantiene dekker kun enkeltkomponenter.

– Sett deg inn i hva garantien gjelder før du skriver under på kontrakten. Da slipper du å bli skuffet. Et siste råd er å se lenger enn prislappen på bilen. Jeg har selv opplevd forbrukere som har kjøpt seg billige biler som viser seg å bli veldig kostbare, avslutter Thomas Iversen.

Sjekkliste for tryggere bruktbilkjøp: Unngå gamle biler som har kjørt langt.

Sjekk serviceheftet og prøvekjør bilen.

Be om en tilstandsrapport for bilen.

Er bilen over fem år gammel, så spør etter garanti.

Sjekk om bilen er belånt, og hvem som er eier, hos Statens vegvesen.

Bruk kontrakt, så vet du hva som er avtalt.

