Skoda har hatt sine utfordringer i det norske bilmarkedet de siste årene. De har manglet både elbiler og ladbare hybrider – likevel har de klart å opprettholde salget sitt på en imponerende måte.

Men det varer ikke mye lenger, før også de får elektrifiserte drivlinjer i utvalget sitt. Skoda har allerede vist oss den helelektriske konseptbilen Vision E. Det var ventet at den skulle bli første elbil ut fra Skoda, men det blir den likevel ikke.

Først kommer nemlig en bil vi kjenner godt fra før. Skodas minstemann Citigo har vært å få med bensin- og dieselmotor i flere år allerede. Nå kommer den også som elbil.

Ikke noe råskinn...

Dermed følger Citigo i hjulsporene til konserntvilling VW up! som også finnes i elektrisk utgave, da heter den e-up!

Her snakker fireseters bybil med et bagasjerom på 250 liter. Bilen er 3.597 mm lang og 1.645 mm bred. Med nedfelt baksete rommer bagasjerommet hele 923 liter.

Citigo iV får en elektrisk motor som yter 61 kW. En typisk forbikjøringsakselerasjon fra 60 km/h til 100 km/h gjøres på 7,6 sekunder, mens den klassiske sprinten fra 0 – 100 km/h tar 12,5 sekunder. Toppfarten er 130 km/h.

Skodas minstemann Citigo blir nå elektrisk. Innenfor svært kompakte mål er dette et relativt rommelig bil.

265 kilometer rekkevidde

Batteripakken er på 36,8 kWh, noe som gir en rekkevidde på inntil 265 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-standarden. Batteriet kan lades fra 0 til 80 prosent på én time med 40 kW hurtiglader.

Med en 7,2 kW veggmontert ladeboks blir ladetiden til 80 prosent litt over fire timer, hvilket gir en fulladet bil hver morgen, om man lader over natten.

Den helelektriske Citigo-modellen skiller seg fra forbrenningsutgavene med en grill som er lakkert i bilens farge, og ny frontstøtfanger. Bilen får tåkelys og LED-kjørelys som standard. Interiøret er også revidert til iV-versjonen.

265 kilometer rekkevidde gjør at dette ikke er bilen for de som har altfor lange langturer.

Norges rimeligste?

– Dette har vi gledet oss til lenge. Citigo iV er en liten, smart og praktisk bybil, og dekker de hverdagslige behovene til veldig mange av våre kunder, og norske bilister generelt. Her får du mye bil for pengene, og vi gleder oss til å nå entre det elektriske markedet, sier Thomas Meiner som er direktør for Skoda i Norge.

Mer konkret om prisene får vi ikke vite ennå, men her er det all grunn til å vente at Skoda følger tradisjonene sine, og priser aggressivt.

Citigo er i dag en av Norges billigste nybiler. Den elektriske utgaven slipper både moms og avgifter, samtidig som det er grunn til å vente at Skoda legger seg under VW e-up! i pris. Dermed er det gode muligheter for at dette blir Norges rimeligste elbil.

I 2020 er det forresten klart for to ny elbiler fra Skoda. Da kommer produksjonsmodellen av Vision E, pluss en annen modell Skoda så langt har vært svært sparsomme med informasjon rundt. Men det er ikke umulig at også dette er en SUV.

