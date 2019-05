Dømt til fengsel på livstid

Fredag kveld ble 21 år gamle Jake Patterson dømt til dobbel livstidsdom, i tillegg til 40 år i fengsel, etter å ha kidnappet Jayme Closs (13) og drept hennes foreldre med skudd i hodet på kloss hold.

«Jeg var smartere», sa Jayme Closs i en uttalelse, som ble lest opp i retten på hennes vegne fredag.

«Jeg så på rutinene hans og tok tilbake min frihet. Jeg vil alltid ha min frihet og han vil ikke. Jake Patterson kan aldri frata meg mitt mot. Han trodde han kunne kontrollere meg, men det kunne han ikke.»

– Ondskap i egen person

Før dommeren leste opp kjennelsen, fikk Jake Patterson mulighet til å få ordet. Da sa 21-åringen:

«Jeg vil bare si at jeg er villig til å gjøre alt, for å ta tilbake det jeg gjorde. Absolutt alt, for å bringe dem tilbake. Jeg er så lei meg», sa Patterson med skjelvende stemme før han brast ut i gråt.

Dommer James C. Babler sa at han har vært tilknyttet retten i 40 år og dommer de siste 16 årene.

– Jeg har sett mange lovbrudd opp gjennom min karrière, men dette er noe av det verste jeg har vært borti. Du er en av de farligste personene som går på denne planeten. Du er ondskap i egen person, sa Bable til Patterson før han dømte 21-åringen til livstid i fengsel.

– Lever i frykt

Seks av Jayme Closs sine familiemedlemmer uttalte seg i retten fredag kveld norsk tid. En av dem var Jennifer Jean Smith, søsteren til Jaymes mor, Denise Closs.

– Du har tatt så mye fra meg og min familie, sa hun henvendt til Patterson i retten.

– Jeg får ikke ut av hodet det jeg vet om hva som skjedde med min søster den siste tiden i hennes liv, da hun prøvde å beskytte Jayme, fortalte hun videre.

Videre sa Smith at familien fortsatt lever i frykt etter drapene og kidnappingen.

– Jayme har ikke lenger hjemmet sitt, soverommet sitt eller tingene sine. Alt det er bare vonde minner for henne nå. Hun lever i frykt og har ikke et normalt liv for en 13-åring, alt på grunn av det du gjorde, sa hun henvendt til Patterson før hun avsluttet:

– Jeg vil ikke la deg ødelegge familien min lenger. Vi kan bli lykkelige igjen.

– Ingen vinner i dag

Kelly Engelhardt, lillesøsteren til Jamies far, James Closs, sa i sin uttalelse at hun fortsatt ikke kan tro det som skjedde i oktober i fjor.

– Jeg tror fortsatt at jeg kommer til å våkne en dag og forstå at alt er en vond drøm. Men nå er vi her og ingen av oss kommer til å vinne i dag. Ingen av oss kommer til å få familiemedlemmene våre tilbake, sa hun og fortsatte: