Se Europaliga-finalen mellom Arsenal og Chelsea på TV 2 og Sumo onsdag kl. 20.

For første gang i historien går finalene i europacupene med fire engelske lag.

– Det er fantastisk å ha fire lag i disse finalene. Det er nesten utrolig, sier tidligere Chelsea-angriper Tore André Flo til TV 2.

– Jeg har i ganske mange år sagt at den engelske ligaen er den beste, og nå kommer virkelig beviset med fire engelske lag i finalen. Det er noen andre ligaer med store, veldig gode lag, men jevnt over er denne ligaen den klart beste og har vært det over tid, mener Flo, som er ansatt i Chelsea med ansvaret for klubbens utlånsspillere.

I tillegg har ikke Premier League-mester de to siste sesongene, Manchester City, klart å komme seg til finale i Europa denne sesongen heller.

– At ingen av Manchester-lagene er i disse finalene, beviser nok en gang at engelske lag gjør det bra, mener Tore André Flo.

Respekt for Premier League

De siste årene har de europeiske turneringene blitt dominert av spanske lag. Forrige engelske lag som vant Champions League var Chelsea i 2012.

London-rivalene Arsenal og Chelsea barker sammen i Europaliga-finalen i Baku onsdag kveld, mens Tottenham og Liverpool spiller om Champions League-trofeet i Madrid tre dager senere.

Chelsea-spiller David Luiz mener bredden i troppene er nøkkelen til suksess.

– Jeg tror vi har fått tilbake respekten for Premier League. Det var noen sesonger som var litt vanskelige for Premier League-lagene. De visste ikke hvordan de skulle rotere, for denne ligaen er så krevende, sier han til TV 2.

– Ingen av lagene hadde lag til å rotere, men nå kan du se at våre store konkurrenter kan stille med to lag med samme kvalitet. De kan gjøre elleve endringer, men likevel ha samme spillestil og kvalitet, fortsetter stopperen.

Ny engelsk duell i august

Stopperkollega Andreas Christensen mener det er vanskeligere å forklare den engelske dominansen i Europa denne sesongen.

– Vi er alle klare, i god form og er vant til å spille i et høyt tempo til vanlig. Jeg vet ikke om det er bedre enn før, men jeg føler vi er på et bra nivå. Det har vi også vist denne sesongen, sier dansken til TV 2.

David Luiz påpeker det kommer til å starte bra for England til høsten også.

– Jeg er glad for at engelsk fotball har med fire lag i finalene, og det kommer til å starte bra neste sesong også, for det kommer til å være to engelske lag i den europeiske supercupen også, sier brasilianeren.

Vinnerne av Champions League og Europaligaen møtes i Istanbul onsdag 14. august. Mesterliga-vinneren går også til VM i klubblag i desember.