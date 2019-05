Bilbransjen er inne i store endringer. I Norge merker vi det ekstra godt, med den omfattende overgangen til elektrifiserte biler.

Samtidig er det usikkerhet om hvordan vi skal kjøpe bilene våre de kommende årene, der mer og mer går digitalt.

Bertel O. Steen AS er en gigant innen den norske bilbransjen. Nå annonserer de at 2019 blir preget av tøffe kutt.

Kostnadene skal ned med hele 200 millioner. For å klare det, skal de blant annet kutte 200 årsverk.

Salget har falt med 33,2 prosent

– Vi tar kraftfulle grep. Det er nødvendig og rigger oss bedre for fremtiden, sier Bjørn Maarud som er konsernsjef i Bertel O. Steen AS.

De importerer biler fra tyske Daimler, franske Groupe PSA og koreanske Kia. Et begrenset utvalg av elektriske biler og ladbare hybrider medførte et vesentlig resultatfall for konsernet i 2018. Starten på 2019 har også vært krevende.

Etter årets fire første måneder er salget av nye personbiler for Bertel O. Steen redusert med hele 33,2 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. På samme tid har det norske personbilmarkedet hatt en vekst på 3,9 prosent.

Bertel O. Steen har vært bilimportør siden 1907. De legger ikke skjul på at dette er en svært krevende bransje å være i nå. Foto: Scanpix.

Mye usikkerhet i bransjen

– Vi skal redusere kostnadene gjennom omstilling og mer effektive driftsprosesser. Målet er å redusere driftskostnadene med 200 millioner kroner inneværende år. I tillegg sikter vi på en reduksjon på rundt 200 årsverk gjennom 2019 som får full effekt i 2020. Med en årlig turnover på 10 prosent vil ansettelsesfrys og naturlig avgang være effektive virkemidler. Vi kommer allikevel ikke unna oppsigelser, men tilstreber å holde dette så lavt som mulig, sier Bjørn Maarud, i en pressemelding.

Bjørn Maarud leder Bertel O. Steen i Norge.

Brooms bilekspert Benny Christensen har selv jobbet i Bertel O. Steen og følger norsk bilbransje tett. Han er ikke overrasket over det som nå skjer:

– Nei, hele bransjen er inne i store endringer og det er mye usikkerhet der ute. I en slik situasjon er det naturligvis viktig å rigge driften og kutte faste kostnader der det er mulig. Bertel O. Steen er store og tunge, da er det ekstra viktig å kunne snu seg raskt. Mitt inntrykk er de er langt fremme på nytenkning og innovasjon. Dermed er nok dette noe vi også vil få se mer av fra andre aktører i bransjen, mener Benny.

Flere forhandlere vil forsvinne

– I forrige uke skrev vi at Honda kutter en rekke forhandlere i Norge, er det et tegn i tiden?

– Ja, det tror jeg. Flere undersøkelser konkluderer med at antall bilforhandlere vil falle kraftig de kommende årene. Dette er en tøff bransje og Norge er et lite land. Det elektriske skiftet har gjort at flere bilmerker sliter seriøst tungt i Norge. Da er det også vanskelig å opprettholde antallet forhandlere. Skal de klare seg, må de nødvendigvis ha et visst volum. Hvis ikke er det ikke liv laga, mener Benny.

Bertel O. Steen har importert biler til Norge siden 1907.

– Vi brenner for innovasjon og utvikling og satser på kvalitet, smarte tjenester og god service. Vår økonomi er solid, og vi er omstillingsvillige. Selv om det butter nå, har vi flere år bak oss med sterke resultater, sier Maarud.

EQC er først ut i en stor, elektrisk satsing fra Mercedes. Den blir også svært viktig i Norge.

Mange står på venteliste

– Vi er i gang med å endre oss. Vi har rekruttert ny kompetanse for å utvikle nye digitale tjenester, og fortsetter den digitale transformasjonen av konsernet. Vi investerer i vår infrastruktur gjennom et nytt, toppmoderne logistikksenter på Berger og et flott forhandlerbygg på Lørenskog. Samtidig som vi gjør store investeringer for fremtiden, kutter vi der vi kan. Å bruke både gass og brems samtidig er krevende, men helt nødvendig i den transformasjonen vi er inne i nå, sier Maarud.

Mens salget har sviktet så langt i år, er det nye modeller på gang som vil gi ny fart. Rundt 13 000 kunder står på ventelister for Mercedes EQC, Kia e-Soul og e-Niro, DS 3 Crossback E-Tense og Peugeot e-208. Alt fra stor familie-SUV til mindre bybiler med god rekkevidde.

– Elbilene som kommer, løser likevel ikke alt. Selv med attraktive produkter på vei, vil ikke kampen om kundene bli enklere fremover når konkurransesituasjonen rundt elbiler normaliseres. Bemanningsjusteringen vi nå foretar, er nødvendig og riktig og vil bidra til at vi er bedre rigget for fremtiden – slik vi ser det nå, sier Bjørn Maarud.

